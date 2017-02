Recogen firmas contra la reducción de una condena en un caso de violencia machista

::Más de 300 personas se manifestaron ayer en Torremolinos como protesta por la reducción de condena a un hombre que mató a su expareja hace casi tres años. El brutal asesinato de Ana Isabel González, una profesora de inglés muy conocida en el municipio, conmocionó a Torremolinos en 2014. La Audiencia Provincial de Málaga condenó al agresor a 25 años porque el delito contaba con los agravantes de alevosía y ensañamiento. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) entiende ahora que en este caso no hubo ensañamiento, además de apreciar la confesión del asesino como atenuante, por lo que ha restado ocho años del total de la pena.

La decisión del TSJA ha rebelado a la familia de Ana Isabel y a cientos de vecinos, que han puesto en marcha una iniciativa en la plataforma change.org para recoger 15.000 firmas, las necesarias para solicitar que se revise esta sentencia en el Congreso de los Diputados. Los asistentes a la manifestación convocada ayer guardaron un minuto de silencio antes de una emotiva ovación y de iniciar la recogida de firmas.

«Vergonzoso»

«Nos parece vergonzoso que un juez diga que no es ensañamiento dar treinta puñaladas. No sabemos qué es ensañamiento para él», sostiene María Ángeles González, hermana de la víctima y portavoz de la familia, que recurrirá el fallo del TSJA ante el Tribunal Supremo. Los familiares de la víctima tampoco entienden que la sentencia plantee como eximente una supuesta confesión del agresor a un familiar lejano, «cuando esta no se produjo», sino que «siguió negándolo» e incluso, en el interrogatorio policial, dio una dirección falsa de dónde había tenido lugar el suceso, según indica la portavoz de la familia. Los hechos a los que se refiere el fallo sucedieron el 5 de marzo de 2014, cuando, armado con un cuchillo que había comprado, el condenado, Carlos Río, acudió al domicilio en Torremolinos de Ana Isabel, con quien había mantenido una relación sentimental hasta finales de 2013.

Tras apuñalarla en el cuello, le asestó hasta una treintena de cuchilladas más, haciendo caso omiso de sus ruegos y originándole las heridas que le provocaron la muerte. El TSJA entiende que legalmente el ensañamiento no coincide con su concepción «popular», que lo identifica con «la brutalidad de las acciones del autor del hecho», sino que requiere «pretender aumentar el sufrimiento de la víctima».