Cerca de 200 familias viven sin acerado ni saneamiento en Cañada de los Cardos en Torremolinos

Gertrudis muestra su último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que supera los 1.200 euros, y una carta enviada al Ayuntamiento de Torremolinos en julio de 2015: «Vamos a ser padres y nos preguntamos por dónde pasar con el carrito para evitar ser atropellados». En la Cañada de los Cardos, la zona residencial en la que vive junto a su familia desde hace seis años, el tiempo parece haberse detenido hace décadas. Sin red de alcantarillado que traslade las aguas fecales y pluviales, los vecinos reclaman desde hace lustros el saneamiento de este enclave, situado a escasos minutos del centro de Torremolinos. Las primeras casas de la zona comenzaron a ser construidas en los años cincuenta sin ordenamiento urbanístico ni licencia, una situación que ya han regulado cerca de doscientas familias de residentes que, pese a pagar sus impuestos como el resto de vecinos, carecen de servicios básicos.

Cada casa dispone de pozos ciegos, excavaciones que reciben la descarga de aguas fecales y cuya construcción comenzó a limitarse el siglo pasado, o de fosas sépticas. A la situación de insalubridad de la zona se suman los problemas de seguridad por la falta de acerado en la mayor parte de tramos, las continuas irregularidades de la carretera y la maraña de cables que corona, a pocos metros del suelo, un paisaje más propio de la posguerra. «No parece que estemos en el siglo XXI. El otro día alguien paró su coche para preguntarme cómo me atrevía a pasar por aquí con el carrito del niño, porque no hay aceras y es un carril de doble sentido. ¿Qué hago?», se pregunta Gertrudis.

Cada casa dispone de un pozo ciego o una fosa séptica. / Alberto Gómez

La situación se agrava cuando llueve por las continuas inundaciones que se producen y que a menudo sacan al exterior las aguas fecales, algo que provoca «olores nauseabundos». Los vecinos aseguran sentirse «ciudadanos de segunda» y denuncian posibles focos de enfermedades por la proliferación de insectos y ratas. El estado de la carretera es otro de los constantes motivos de preocupación por parte de los residentes, ya que el recorrido se estrecha de forma significativa una vez pasado el restaurante situado a la entrada. El trasiego de camiones por la cercanía de un polvero genera situaciones de riesgo «a diario», pero la principal petición de los vecinos es la dotación de acerado: «Tenemos que pasar por la carretera obligatoriamente, a expensas de los coches, que a veces bajan a demasiada velocidad por la pendiente». En lugar de aceras, a los lados de varios tramos de la carretera principal hay zanjas que sirven como improvisados vertederos.

Lucha administrativa

Los vecinos recrudecieron su lucha administrativa en 2009, pero el anterior equipo de Gobierno, presidido por Pedro Fernández Montes (PP), alegaba que la urbanización era el resultado de una serie de irregularidades urbanísticas y nunca atendió sus demandas. Paradójicamente, el Ayuntamiento seguía otorgando licencias de obras para nuevas construcciones. El PSOE, por entonces en la oposición, aprovechó la coyuntura para iniciar una intensa campaña que incluyó enmiendas presupuestarias y compromisos electorales. Desde su llegada a la Alcaldía, sin embargo, los socialistas tampoco han puesto en marcha ninguna actuación para mejorar las condiciones de vida de los residentes. «Esta falta de saneamiento produce una situación de insalubridad e higiene alarmante, así como malos olores y una lamentable imagen de nuestro municipio», aseguraba José Ortiz (PSOE) en febrero de 2015, cuatro meses antes de ser investido alcalde.

Los residentes llegaron a organizarse bajo el paraguas de una asociación, pero sus solicitudes siempre han caído en saco roto. La primera teniente de alcalde y concejala de Urbanismo, Maribel Tocón, sostiene que el saneamiento de la Cañada de los Cardos es un asunto «prioritario» para el Ayuntamiento, aunque lo cierto es que el Gobierno municipal no prevé incluir una partida presupuestaria destinada a esta zona, como sí ha propuesto en el caso de la plaza Costa del Sol después de que Bruselas rechazara financiar la peatonalización del centro. El PSOE, que en campaña lanzó hojas informativas en las que cifraba en 395.618 euros el coste del saneamiento de la Cañada y El Pinar, tachaba de «injusticia social» la falta de servicios mínimos en estos barrios. Ortiz llegó a afirmar que «un Gobierno municipal responsable no debe permitir que vecinos que pagan sus impuestos no reciban saneamiento en pleno siglo XXI».

Ante este escenario, la posibilidad más cercana de que la barriada abandone su actual estado de marginación pasa por la construcción de un parque comercial y de ocio en las inmediaciones. Intu, empresa promotora del proyecto, prevé levantar este complejo al norte del Palacio de Congresos, a tan solo unos metros de la Cañada de los Cardos, y se ha comprometido a destinar 300.000 euros para financiar el saneamiento de esta zona. Sin embargo, los continuos retrasos en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) por parte de la Junta de Andalucía mantienen bloqueado el proyecto.

En el último informe remitido al Ayuntamiento, una vecina presenta más de una decena de imágenes que constatan el estado de abandono de la zona. «Imagino que quien haya visto el reportaje gráfico habrá sentido vergüenza», concluye el escrito, que también hace mención a las deficiencias del alumbrado público y a la estrechez de la vía principal.