Una jueza investiga irregularidades en un contrato del Patronato de Deportes

El Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos investiga presuntas irregularidades en la gestión del Patronato Municipal de Deportes. La adjudicación del servicio de conserjería fue prorrogado de forma anual desde 2011 hasta 2015 pese a tratarse de un contrato menor, una figura que no puede superar el año de duración ni ser objeto de prórrogas. Tras acceder al expediente, Costa del Sol Sí Puede denunció al exalcalde, Pedro Fernández Montes; al exconcejal de Deportes, José Carrión Navas, y a la jefa de Contratación del Ayuntamiento por supuestos delitos de prevaricación por omisión, fraude y malversación de caudales públicos. El Juzgado ha admitido a trámite la querella y ha abierto diligencias previas para esclarecer los hechos, además de remitir el asunto al Ministerio Fiscal.

El PSOE, que gobierna en minoría desde junio de 2015, detectó irregularidades contractuales pocos meses después de acceder a la Alcaldía. Un informe elaborado por los servicios jurídicos municipales constató esta situación y recordó que los técnicos ya advirtieron por escrito en 2011 sobre la imposibilidad de prolongar la mencionada relación contractual o revisar sus condiciones económicas. A pesar de las directrices de los técnicos, el contrato fue prorrogado y sus cuantías aumentaron año tras año. El contrato fue adjudicado por un importe de 17.990 euros en enero de 2011. En 2012, los pagos ya ascendían a 30.447 euros, en 2013 fueron de 28.295 euros y en 2014 superaron los 50.000 euros. En 2015 tuvo un coste de 73.277 euros y ya cuadriplicaba el importe máximo legalmente permitido para este tipo contratos.

El actual concejal de Deportes, César Carrasco, puso fin a esta situación pero descartó llevar el asunto hasta los tribunales. Costa del Sol Sí Puede, con tres representantes y en la oposición, consideró «una irresponsabilidad» la inacción judicial de los socialistas y presentó la querella en octubre. En su escrito, el partido instrumental de Podemos destaca la existencia de un documento firmado por el exconcejal de Deportes en el que se indica expresamente que el período legal para contratar a personal ajeno a la Administración local es de un año. La empresa adjudicataria del servicio, sin embargo, siguió desempeñando el trabajo «sin contar con contrato alguno, tan solo con un presupuesto mensual».

Los querellantes reconocen que no existe forma de acreditar la vulneración de la legislación en la adjudicación del contrato, pero aseguran que sí queda claro que tanto el tiempo de duración de la relación laboral como la cantidad cobrada «corroboran la irregularidad» de las prórrogas. Costa del Sol Sí Puede acusa al anterior equipo de gobierno del PP de incumplir la ley «afianzando a una empresa y perjudicando los intereses del resto de los ciudadanos y de las arcas municipales».

Declaraciones

La acusación sostiene que no se trata «de un hecho concreto sino continuado y amparado durante años por los responsables de dicha contratación» y propone la declaración de los querellados y de al menos tres testigos, entre ellos el actual concejal de Deportes. El portavoz de Costa del Sol Sí Puede, José Piña, asegura que la querella «es la primera acción» tomada por su partido «ante la pasividad» del equipo de Gobierno socialista, al que acusa de mantener «un pacto de no agresión» con el PP que tendría como objetivo evitar judicializar las presuntas irregularidades detectadas en los últimos meses.

Piña afirma haber instado al PSOE «en varias ocasiones» a trasladar a los juzgados los asuntos denunciados públicamente: «Alguien tiene que hacerlo, y lamentamos que no sea el Ayuntamiento, que dispone de todos los medios a su alcance para ello». Por su parte, desde el Consistorio aseguran que los servicios jurídicos municipales están revisando las auditorías externas concluidas el año pasado para «depurar posibles responsabilidades penales», sin que hasta ahora se haya producido ninguna acción judicial.

Disfunciones

La portavoz socialista y primera teniente de alcalde, Maribel Tocón, aseguró en noviembre que las auditorías destapaban «contratos a dedo y facturas en el cajón» y llegó a decir, durante un pleno, que los concejales del PP «deberían entrar en el Ayuntamiento de rodillas para pedir perdón». La secretaria general del PP, Margarita del Cid, a quien Tocón se refirió como «la alumna aventajada de Pedro Fernández Montes», siempre ha recordado que las auditorías no están avaladas por el interventor «y no mencionan disfunciones contables». Los populares defienden que el PSOE «no ha encontrado lo que quería encontrar» cuando contrató ambas auditorías y entienden que el motivo por el que los informes no han sido judicializados es porque «se limitan a señalar irregularidades administrativas comunes».

Con la querella por las presuntas ilegalidades cometidas en la gestión del servicio de conserjería del Patronato de Deportes, cuyas prórrogas contractuales ascienden a casi 200.000 euros, Costa del Sol Sí Puede abre la caja judicial de los truenos, hasta ahora cuidadosamente cerrada, en el Ayuntamiento de Torremolinos.