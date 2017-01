El PP afea al Gobierno que pase por pleno 1,4 millones en facturas extrajudiciales

La polémica sobre el paso por pleno de las facturas extrajudiciales vuelve a tener en Mijas un nuevo capítulo. Ayer fue el PP el que afeó al equipo de Gobierno que llevara a la sesión plenaria 1,4 millones de euros por este concepto, considerando que PSOE y Ciudadanos no son capaces de llevar una «gestión correcta y eficaz».

Ayer se llevaron a votación dos expedientes por el cauce ordinario, aunque según los 'populares' presentado por urgencia en la comisión informativa, de 883.581,43 y 285.315,73 euros, y otros tres por este mismo procedimiento apremiante, 129.610,25, 157.543,60 y unos 9.000 euros. «Todos ellos, salvo el último, son de facturas de servicios encargados entre mayo y diciembre de 2016 por el actual ejecutivo municipal, que no han sabido ni podido pagar antes de que finalizara el año, habiendo facturas que datan del pasado mes de mayo», señalaron fuentes del PP local.

«Este descontrol en los pagos, que incide negativamente en el periodo medio de pago, a la confianza que los proveedores que prestan sus servicios al Consistorio así como a la imagen de la propia institución, se ha vuelto una constante en la gestión económica», señalaron al tiempo que les resultaba «llamativo» que lo que ambas formaciones en el Gobierno consideraban antes «tremendamente perjudicial para el Ayuntamiento, y por ello criticaban duramente al PP, ahora lo consideren un mecanismo sano y normal de la administración».

Sin embargo, esta polémica no es novedosa. Ya en diciembre, el pleno de Mijas aprobó los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito que estaban pendientes de pago correspondientes al 2015, en la etapa 'popular'. Desde el equipo de Gobierno recalcaron entonces que una de las facturas tenía como fecha de recepción el 6 de agosto de 2015, siendo Mario Bravo (PP) concejal de Hacienda, por lo que no entendían, aseguraron, «por qué no se pagó en su día y por qué no se trajo a pleno en el primer trimestre de 2016 siendo el señor Bravo el edil responsable». «Quiero poner de relieve que las cosas son distintas según se esté en la oposición o en el gobierno para el Partido Popular», aseguró en diciembre el edil Andrés Ruiz.