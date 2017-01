Torremolinos continuará con los planes de empleo de la Junta para salvar 204 puestos

El Ayuntamiento de Torremolinos ha aprobado este jueves en pleno una disposición para la modificación del convenio colectivo del personal laboral del Consistorio, que permitirá continuar con los planes de empleo de la Junta de Andalucía y como consecuencia dará trabajo a 204 personas en el municipio.

Tras las sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que establecía que no puede haber diferencias salariales entre los trabajadores municipales y las personas contratadas a través de este tipo de iniciativas, son muchos los ayuntamientos, según han señalado, "que han optado por no adscribirse a estos planes".

"Una posición pasiva", según ha expresado la concejala de Administración Pública, Carmen García, asegurando que "teníamos dos opciones, o renunciar a los planes y perder 204 puestos de empleo en Torremolinos o buscar una solución jurídica y eso es lo que hemos ratificado hoy en pleno".

Esta fórmula pionera, que cuenta con asesoramiento del abogado laboralista, está avalada por un informe del secretario general del Ayuntamiento y consensuada con los sindicatos, y recoge que los trabajadores que sean contratados a través de subvenciones o fondos de otras administraciones no se adhieren al convenio colectivo municipal.

En caso contrario, según ha explicado la edil, "el Ayuntamiento asumiría un sobrecoste de aproximadamente un millón de euros y no podríamos hacer frente".

Muchas familias afectadas

"No podíamos quedarnos de brazos cruzados ante esta situación, son muchas las familias que dependen de estos puestos de trabajo, por lo que hemos buscado la mejor solución posible con una política activa de cara al bienestar de nuestros ciudadanos, sin embargo otros grupos políticos de la corporación han optado por una posición pasiva sin asumir el riesgo y optando por la abstención en esta iniciativa", ha continuado García.

En este sentido, ha informado de que "Torremolinos necesita medidas de fomento de empleo y sería una irresponsabilidad política además de una inmoralidad no buscar una solución a un futuro problema relacionado con una reclamación laboral", expresando que "este equipo de gobierno con el apoyo de IU y PP aboga por encontrar el mejor soporte jurídico y solventar el obstáculo que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha puesto a muchos ayuntamientos".

"Muchos han puesto como excusa el principio de igualdad para todos los trabajadores, pero éste es un principio del derecho con contenido no aplicable ya que en el caso de los planes de empleo no se tratan de una oferta pública de empleo municipal", ha señalado, apuntando que, además, "no desarrollarán las mismas funciones que los trabajadores municipales, por lo que el régimen jurídico aplicable es distinto y por tanto la diferencia salarial será la adecuada y proporcionada a las tareas que desempeñan.