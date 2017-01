Entregan la documentación a la Fiscalía sobre el presunto delito por el hormigonado

Los procesos judiciales en Mijas en referencia al hormigonado siguen su curso. El Ayuntamiento anunció ayer que ya ha remitido toda la documentación requerida por la Fiscalía de Málaga referente a las diligencias de investigación por un presunto delito contra la Ordenación del Territorio - Patrimonio Histórico y el Medio Ambiente por el hormigonado de caminos rurales llevado a cabo por el anterior equipo de Gobierno. A finales del pasado año la Guardia Civil se personó en el Consistorio para pedir la documentación relativa a este tema. Una vez que el ente local tiene todos los informes y la documentación solicitada, afirman que dichos trabajos «no contaban ni con proyecto de ejecución, ni con informes técnicos, ni con expediente de contratación y, evidentemente, sin los permisos medioambientales necesarios».

Asimismo, el Ayuntamiento le ha hecho llegar a la Fiscalía las dos sesiones plenarias que requerían (una de 2014 y otra de 2015). En el pleno corporativo del 24 de julio de 2014, el exalcalde, Ángel Nozal, aseguraba, según el acta de la sesión, que iba a continuar hormigonando. «Vamos a hormigonar todas las cuestas para ir a La Retama, al puerto de Los Gatos, al Rincón del Hinojal, o sea, todos los diseminados que hay por ahí (...) Todas esas vamos a intentar hormigonar, si es posible todas, y si nos sobra dinero, entre cuesta y cuesta los llanos también».

De la misma manera, fuentes del equipo de Gobierno señalan que, según las declaraciones del exalcalde, en un periódico municipal del 27 de marzo al 9 de abril de 2015, «se deja ver» que era conocedor que lo que estaba ejecutando estaba al margen de la normativa. «En suelo rústico no se puede urbanizar, pero si hay miles de personas viviendo tendrán que permitir hormigonar y que llegue el agua y el saneamiento. Así que me he metido en un charco y me da igual, volvería a hacerlo y se lo diría a un juez si hiciera falta», cita textualmente la publicación municipal en declaraciones de Nozal según estas fuentes municipales.