Colega solicita más presencia policial en La Nogalera tras otra agresión homófoba

::La asociación Colega solicitó ayer mayor presencia policial en la plaza de La Nogalera, en Torremolinos, tras registrarse otra agresión «con motivaciones homófobas» el pasado lunes, cuando un turista onubense de 32 años fue víctima de un delito de robo con violencia e intimidación, según consta en el atestado policial. El agredido acababa de salir de un local gay cuando fue abordado por dos hombres. Según su relato de los hechos, consiguió huir unos metros y dirigirse a su hotel, pero volvió a ser retenido por los mismos individuos, que le propinaron un puñetazo en el ojo por el que presenta un hematoma amplio y conjuntivitis traumática.

El presidente de Colega en Torremolinos, Santiago Rubio, insiste en que «hace falta más seguridad y vigilancia en la zona de La Nogalera», por lo insta al Ayuntamiento «a tomar medidas todos los días y no solo durante los fines de semana». Desde la asociación aseguran que «hay más agresiones pero las víctimas no se atreven a denunciar por diversos motivos», por lo que agradecen la valentía del turista agredido: «Si no denunciamos ante la Policía seguirán ocurriendo hechos similares, que provocan inseguridad y miedo entre el colectivo LGTBI que acude a la zona».

Torremolinos es uno de los principales destinos gays del sur de Europa. El Ayuntamiento envió un comunicado ayer para destacar «el aumento de presencia de la Policía Local y Nacional en la zona, dando respuesta a las demandas vecinales y de los comerciantes presentes en el entorno». Esta vigilancia «se reforzará en La Nogalera y alrededores».