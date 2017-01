Rebajan ocho años la condena a un hombre que mató a su expareja de 30 puñaladas en Torremolinos

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha rebajado ocho años la pena a Carlos Río, condenado por matar a puñaladas a su expareja, la profesora de inglés Ana Isabel González, que fue hallada muerta en su piso de Torremolinos en marzo de 2014.

La Audiencia Provincial de Málaga le condenó en un primer momento a 25 años de prisión por un delito de asesinato con los agravantes de alevosía y ensañamiento. Ahora la Sala del Alto Tribunal entiende que en este caso no concurrió el segundo de ellos, por lo que le rebaja la pena a 17 años de cárcel al apreciar, además, la atenuante de confesión.

Los hechos ocurrieron después de que finalizase la relación entre el procesado y la víctima, que duró siete años. Así, el 5 de marzo de 2014 Río fue a casa de la mujer provisto con un cuchillo que había adquirido poco antes con la intención de acabar con la vida de Miss Ana, como los alumnos del colegio en el que daba clase conocían a la profesora, que era muy querida. Fue allí donde acabó con su vida y le asestó 30 puñaladas.

En cuanto a su decisión, desde el TSJA se recuerda que la noción legal del ensañamiento no coincide con la concepción “popular” de dicho término, que lo identifica con “la brutalidad de las acciones del autor del hecho”. Según se recoge en la sentencia, “asestar treinta golpes revela brutalidad y también furor o enojo ciego, y en lenguaje común, saña, pero no necesariamente equivale a ensañamiento, pues para ello no basta con que el autor ejecute reiteradamente una agresión capaz por si misma de causar la muerte, ni siquiera que en sí mismo el ataque haya sido especialmente cruento, sino que es preciso que con ello lo pretendido haya sido aumentar el sufrimiento de la víctima, y no otra cosa”.

Así, el Alto Tribuna, explica que el enseñamiento exige, además, un “exceso objetivo en si mismo doloroso para la víctima, la intención de que la víctima, antes de morir, experimente un mayor sufrimiento que el que sería propio de una conducta simplemente homicida, por lo que han de quedar acreditadas determinadas lesiones que hayan de interpretarse como deliberadamente aflictivas”.

Respecto a la atenuante de confesión, la Sala entiende que el acusado llamó a la pareja de su sobrina para comunicarle que había matado a su ex pareja. Mientras que el jurado no da por probada la confesión, la sentencia considera que el fundamento de la confesión incluye “el caso de quien, consciente de haber cometido un delito, acepta voluntariamente sus consecuencias poniéndolo inmediatamente en conocimiento de personas que, a su vez, lo pondrán en conocimiento de de las autoridades, y permaneciendo en el lugar sabiendo que inmediatamente habría de ser detenido”, cosa que ocurrió en este caso.