Mijas invertirá nueve millones de euros en infraestructuras durante este año

Algo menos de un millón de euros al mes. Eso es lo que va a invertir el Ayuntamiento de Mijas a lo largo de 2017 para diversas infraestructuras en la localidad, entre las que sobresalen, a juicio del equipo de Gobierno de la localidad, la senda litoral en su tramo desde El Capricho hasta El Juncal, la ejecución de nuevos colectores de pluviales y fecales, además de diversos aparcamientos. Un plan de asfaltado, canalizaciones, y remodelaciones de calles completan la cifra aportada en el día de ayer.

El alcalde de la ciudad, Juan Carlos Maldonado, y el edil responsable de este área, José Carlos Martín, desglosaron la partida presupuestaria dedicada a estos fines, y fue el propio regidor el que señaló que es necesario modernizar las infraestructuras de la ciudad porque, a su juicio, muchas de ellas están obsoletas, «además de crear nuevos espacios que se adapten a las necesidades que va presentando el municipio», matizó.

De esta manera, desde el Consistorio recalcaron que dentro de las cantidades destinadas a cada una de las iniciativas, la senda litoral se posiciona como uno de los proyectos principales para ejecutar durante este 2017 con un presupuesto de 900.000 euros. «Vamos a poner en marcha el tramo que va desde El Capricho hasta El Juncal, lo que supone una gran apuesta por poner en valor nuestra costa y nuestros espacios naturales. Queremos ser el primer municipio en tener finalizada esta infraestructura y es por ello que le vamos a dar un importante impulso desde este departamento», señaló el edil de Infraestructuras. Asimismo, un total de 891.644 euros irán dedicados a nuevos colectores de aguas pluviales y fecales en el entorno de Molino de Viento.

El Ayuntamiento tiene además una partida de 550.000 euros para redacción de proyectos

En lo que respecta a remodelaciones de calles, existe una dotación de 413.000 euros para calles Kennedy, Jaén y Miguel Márquez en Las Cañadas así como el Paseo de Andalucía en La Cala con 689.700 euros. De la misma manera calle Ébano (413.300 euros) y calle Butiplaya (75.000 euros) verán reformada su estética y sus canalizaciones.

Aparte de estas actuaciones, Maldonado recalcó los proyectos principales que se van a poner en marcha en los próximos años y que ya están contemplados, de manera nominal o de forma implícita, en los presupuestos de 2017. En concreto, el primer edil se refirió a la guardería de Mijas Pueblo y la residencia de mayores, dos de las apuestas que presentadas ya con anterioridad por el área de Infraestructuras. «El hecho de que no aparezcan de manera explícita en el presupuesto no quiere decir que no estén contemplados. Tenemos una partida presupuestaria de 550.000 euros destinada a la redacción de proyectos y es precisamente en este apartado donde entrarían estos dos compromisos del equipo de gobierno», sentenció Maldonado.