Un turismo invernal de Champions

Era el 9 de abril de 2013 cuando la historia de la ciudad alemana de Dortmund y la de Málaga quedaron unidas para siempre. Aquel día, el club de fútbol malaguista estaba a punto de acceder a las semifinales de la Liga de Campeones, pero dos goles en el descuento del Borussia –con polémica arbitral– despertaron a los blanquiazules del sueño europeo. Casi cuatro años después, los caminos de estas dos localidades se volvieron a cruzar, pero de una manera menos competitiva. El alemán fue uno de los equipos más prestigiosos de los que pasaron en Marbella el descanso invernal programado en muchas competiciones.

Mientras que hasta cerca de setenta entidades pasarán por la Costa del Sol para huir del frío y no perder la forma física por falta de partidos, los hoteles aprovechan estas circunstancia para desestacionalizar la tipología de su cliente. Desde hace más de cuatro años, Football Impact gestiona la mayoría de clubes que deciden venir a la Costa del Sol en estas fechas, y según apuntaron, el número de pernoctaciones que los equipos producen en sus estancias se elevan a 46.000.

Próximos partidos W. Bremen U23–Lokomotiv Día: Hoy. Hora: 16.00. Estadio: Municipal de Marbella. Eintracht–Lucerna Día: 17 de enero. Hora: 15.00. Estadio: La Cala Golf Resort. Dinamo Dresden–Zurich Día: 17 de enero. Hora: 16.00. Estadio: Football Center. Basilea–Lokomotiv Día: 19 de enero. Hora: 16.00. Estadio: Municipal de Marbella. Lucerna–Dinamo Dresden Día: 20 de enero. Hora: 16.00. Estadio: Football Center. Eintracht–Dinamo Bucarest Día: 20 de enero. Hora: 16.00. Estadio: La Cala Golf Resort. Aarau–Liefering Día: 21 de enero. Hora: 16.00. Estadio: Burgos Quintana. Dinamo KIev–St. Pauli Día: 21 de enero. Hora: 18.00. Estadio: Football Center. Dinamo Kiev–Tianjin Día: 22 de enero. Hora: 16.00 horas. Estadio: Football Center. Lokomotiv–CSKA Sofia Día: 22 de enero. Hora: 16.00. Estadio: Burgos Quintana. Rubin Kazan–S. Suwong Día: 25 de enero. Hora: 16.00. Estadio: Municipal San Pedro

Estas cifras se quedan cortas, ya que no se estiman los aficionados que aprovechan el viaje de su equipo favorito para pasar unos días en la Costa del Sol. «En el hotel los equipos quieren tranquilidad, por lo que los aficionados no se hospedan en el mismo complejo. Pero no esperábamos esta afluencia de seguidores que el Borussia ha traído consigo y que esperan a ver a los jugadores cerca de aquí», explica el director comercial del hotel Gran Meliá Don Pepe, Oscar Habash, donde se aloja el club de Dortmund.

En un momento del año en el que los hoteles no registran su mejor cifra de clientes, el miércoles y el jueves este mismo establecimiento tuvo a dos equipos de Champions en sus estancias. A los últimos días del Borussia se unió el Basilea, club que es el actual campeón de la liga Suiza y que cayó en la fase previa de la máxima competición continental.

Precisamente estos equipos que desplazan gran cantidad de jugadores y empleados, son los que mayor número de pernoctaciones dejan en los hoteles. «Hay diferencias entre los equipos grandes y pequeños. Normalmente, los equipos hacen que los jugadores compartan dormitorio a razón de dos por cada uno. Sin embargo, el Borussia prefiere que cada uno tenga su cuarto individual», afirma Habash, quien evalúa que las pernoctaciones de un equipo importante rondan las 600.

La diferencia de días en los que se concentran los equipos y el modo en el que se hospedan hacen que la horquilla de pernoctaciones pueda ser alta. Los equipos holandeses y alemanes suelen concentrarse una semana, mientras que los rusos, nórdicos o chinos lo hacen por un periodo más largo de tiempo.

En los últimos tres años, la evolución de estas estancias de equipos en la Costa del Sol ha evolucionado positivamente. En el año 2014, estas pernoctaciones superaban las 20.000, por lo que la presencia de más equipos que pasan más tiempo en la provincia ha provocado que estas se dupliquen.

Apertura de hoteles

Los acuerdos a los que llega Football Impact con los hoteles ha facilitado que establecimientos que antes decidían cerrar en invierno por la falta de clientela, puedan mantenerse abiertos. En el caso del Westin La Quinta, ubicado entre Marbella y Benahavís, tiene abiertas sus instalaciones sólo para la estancia de estos equipos. En este caso, el funcionamiento del hotel es el mínimo, ya que tanto los comedores, como la limpieza de habitaciones esta sólo enfocado a los clubes.

El Dinamo de Kiev llega hoy a la Costa del Sol y próximamente lo harán el Spartak y el Lokomotiv de Moscú

Esta exclusividad fue una de las atracciones por las que se decantaron muchos de los equipos más importantes de los que pasaron por la Costa del Sol. En este hotel abierto para ellos pasaron ya el Inter de Milán y el Borussia Monchengladbah. Hoy llegará el Dínamo Kiev, y en posteriores fechas se trasladará el Spartak y el Lokomotiv de Moscú –hospedado estos días en el Kempinski de Estepona–, y el China Fortune, entrenado por el extécnico malaguista Manuel Pellegrini.

Periodistas cubriendo un partido de pretemporada. Al lado, uno de los partidos disputados. / Josele-Lanza

Este año, la presencia de los equipos en la Costa del Sol se englobó en la iniciativa de Diputación ‘Sport Destination’, en la que se busca el patrocinio de Málaga en distintos destinos deportivos. Este mismo ente valoró el impacto económico de la presencia de estos clubes en 6,5 millones de euros, entre los que destaca no sólo el gasto en hoteles, sino el de los propios jugadores y sus aficionados.

Hoteles que antes cerraban en invierno abren en exclusiva para estos equipos

El gasto medio de cada futbolista oscila alrededor de l.500 euros, a los que se suma el gasto tanto de los fans que se acercan del país de origen como de los residentes extranjeros que ya viven en la costa. Y es que el turismo hace su agosto en pleno invierno a través del fútbol.