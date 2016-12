Mijas aprueba sus cuentas para 2017, que contemplan una congelación de impuestos

Mijas dio el visto bueno en el pleno extraordinario de ayer a los presupuestos de 2017, con 103,9 millones en ingresos y 98,7 en gastos, con lo que parte de un superávit de cinco millones, además de una congelación de impuestos y el estudio de una bajada de la plusvalía.

Las cuentas fueron aprobadas con los votos a favor de C's, PSOE y CSSPTT, la abstención de la concejala no adscrita, Helena Adba y el voto en contra del PP. La partida para gastos sociales aumenta en 700.000 euros (7,4 millones, en total) y las inversiones crecen hasta los 13,3 millones. Con la deuda a cero, el techo del gasto sube un 10 por ciento. El PP adujo «que no se contempla construir una residencia para mayores, la no bajada de impuestos y que las urbanizaciones están olvidadas».