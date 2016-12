Ningún extranjero solo en Navidad

miguel gámez

La asociación Age Care (Cuidado de Ancianos), con sede en la Iglesia Baptista de Calahonda, ayuda desde hace 13 años a mayores extranjeros de 65 a 90 años. En la actualidad, atiende, gracias a la labor de 89 voluntarios, a 183 personas extranjeras de la Costa del Sol (ninguna paga cuota), en su mayoría británicas, que se sienten solas, al tener a sus familiares lejos de España. Pero también hay alemanes, belgas, noruegos, suizos e incluso dos españoles.

El objetivo es evitar la soledad en cualquier época, pero especialmente en estas fechas navideñas. Para ello les ayudan a socializarse con desayunos los lunes (Benalmádena), martes (Calahonda), miércoles (Fuengirola) y viernes (Los Boliches). El 'día grande' de ellos es sin duda el martes (10.30-13.00), cuando se reúnen en la Iglesia Baptista (único lugar que no es un bar, que es donde se celebran los desayunos), y disfrutan «con clases de pintura, gimnasia, manicura, juegos, asesoramiento en trámites burocráticos, charlas y, por supuesto, con los 'coffe morning' o desayunos sociables. No excluimos a personas de ninguna nacionalidad», señala Lesley Perridge, coordinadora de Bienestar en Calahonda, donde se encuentra el grupo más numeroso, con 85 socios y 15 voluntarios.

La mayor parte de los voluntarios están en una de las dos tiendas, donde venden objetos de segunda mano (en su mayoría, ropa y libros) que la gente no quiere y que les sirve para recaudar dinero con el que organizar las actividades. También reciben ingresos a través de donativos privados, de El Club de los Leonesy de otras sociedades. «Si algún anciano necesita ayuda médica especial, pagamos a una enfermera para que le atienda con las ganancias de la tienda», explica Perridge.

Uno de los voluntarios es Jerry Little, de Bristol (Inglaterra), que aprovecha su situación de desempleado para ayudar como dependiente en la tienda e incluso como traductor. «Al principio, todo comenzó como una peña de amigos (Syd y Carol Waldon, Tom y Nathalie Tarr), pero poco a poco fueron haciendo amigos de otras nacionalidades. Trato a los demás como quiero que me traten a mí, con el corazón», comenta Little. Age Care tiene dos grandes eventos durante el año, ambos en el Hotel Tamisa Golf: el Tea Party a mediados de año y el almuerzo de Navidad, además de una comida de voluntarios.

Bethli Causar, suiza de 83 años que perdió a su marido en 2014 y que tiene a sus hijos lejos (una hija en Japón y un hijo en Inglaterra), se siente feliz en esta asociación: «Aquí conozco a mucha gente maravillosa. Cuando vives sola, es muy importante la compañía de los demás».