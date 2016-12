Una jueza cita a Fernández Montes como investigado por el archivo de quejas vecinales

El exalcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, declarará como investigado por el archivo de cerca de medio centenar de denuncias vecinales presentadas en el Ayuntamiento entre 2010 y 2014. Todas estas quejas, con registro de entrada, hacían referencia a las actividades desarrolladas por varios chiringuitos de Los Álamos, establecimientos que funcionaban «como discotecas» sin disponer de licencia para ello, según los vecinos demandantes, que en sus escritos relatan el ruido y los perjuicios ocasionados por los horarios y la música. El caso también fue denunciado por el Servicio de Protección a la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), que redactó un extenso informe donde alertaba sobre la comisión de un presunto delito de prevaricación por parte del Consistorio, por entonces gobernado por mayoría absoluta por el Partido Popular, del que Fernández Montes continúa siendo presidente en Torremolinos.

La jueza que lleva la instrucción del caso ha acordado citar como investigado a Fernández Montes tras escuchar las declaraciones de varios testigos, entre ellos los responsables de las áreas consistoriales que recibieron las quejas. El Seprona trasladó su informe a la Fiscalía y ahora el Juzgado número 2 de Torremolinos está tramitando diligencias para esclarecer «la falta de actuación del Ayuntamiento», que no abrió ningún expediente sancionador «a pesar de existir informes de mediciones acústicas en las que se superaba el nivel legalmente autorizado». La jueza también cuestiona por qué no se hizo seguimiento de los expedientes archivados «a pesar de las constantes denuncias recibidas» y recalca que los establecimientos denunciados realizaban «actividades no contempladas en el pliego de la cláusula de adjudicación».

La supuesta inacción del Ayuntamiento ya propició que la jueza citase a declarar como investigados a Alicia Cerdán, Francisco Carmona y Plácido González, exconcejales de Aperturas, Playas y Medio Ambiente, respectivamente. Fernández Montes declarará el 14 de febrero a las 10,30 horas mientras que sus exediles lo harán el 31 de enero. La acusación considera que la información aportada por los testigos «ha sido fundamental» para que el exalcalde haya sido citado como investigado.

Comisión de investigación

De forma paralela a la instrucción judicial, el caso es objeto de la primera comisión de investigación abierta en el Ayuntamiento de Torremolinos, cuyo pleno acordó «esclarecer la situación administrativa de las denuncias vecinales presentadas durante años». La comisión, en la que están representados los cinco partidos políticos de la corporación, convocó su primera reunión en septiembre «para depurar posibles responsabilidades políticas».

Por un caso similar ya declaró como investigada Alicia Cerdán. La extitular de Aperturas fue acusada por una comunidad de vecinos de ignorar las denuncias presentadas por las molestias originadas por las terrazas de varios locales de ocio en la zona de Costa Lago. La comunidad asegura que dirigió 123 escritos al Ayuntamiento con quejas por los ruidos e incumplimientos de horario de estos establecimientos y denuncia que la Policía Local «poseía instrucciones» por parte del Ayuntamiento para no levantar actas. En su declaración, Cerdán aseguró que los concejales «no dábamos directrices» porque Fernández Montes «lo controlaba todo».