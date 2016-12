Fuengirola acapara la suerte en Málaga

El pasado año Málaga pudo saborear parte de las mieles del Gordo gracias a los décimos que llegaron desde Roquetas de Mar (Almería) a Villanueva de la Concepción y llenaron de millones esta pequeña localidad. En este 2016, el primer premio del sorteo extraordinario de la Navidad pasó de largo por la provincia, que se consoló con los casi diez millones que dejó el segundo, un premio muy repartido por toda España. La suerte fue especialmente generosa con Fuengirola, donde el 04.536 repartió seis millones y medio de euros, convirtiendo a la ciudad costasoleña en la principal agraciada por este sorteo en la provincia. Los dos cuartos y tres de los quintos también dejaron un pellizco en varios puntos de la provincia en un sorteo en el que Málaga jugó 75,24 millones de euros, un 7,78% más que en 2015, y donde el gasto medio por malagueño alcanzó la cifra récord de 46,19 euros.

De los trece grandes premios del sorteo celebrado ayer en el Teatro Real de Madrid, seis dejaron algún premio en la provincia por un montante total de 10.042.000 euros, según informaron a este periódico desde Loterías y Apuestas del Estado. De esa cantidad, 9.750.000 euros correspondieron al segundo premio; 200.000 euros correspondieron al 07.211, uno de los cuartos; y los 92.000 restantes, a pequeñas cantidades del 59.444, el otro cuarto y los quintos 22.259, 19.152 y 60.272, según los datos oficiales. A ello hay que unir las terminaciones y las pedreas, cuya cantidad no fue cuantificada.

La alegría se desbordó en el número 33 de la calle Condes de San Isidro de Fuengirola, donde se ubica la administración número de loterías número 1 –fundada hace 70 años y regida por Santiago Garrido, la tercera generación en este negocio familiar–, después de que a las 11.21 horas de la mañana los niños de San Ildefonso Nicole Chungara y Youseff Salhi cantaran el segundo premio del sorteo, dotado con 1.250.000 euros al billete –125.000 euros al décimo–. Cincuenta décimos de este número se vendieron en este despacho, mientras que dos boletos de este segundo premio se vendieron en la administración situada en la calle Miguel Bueno de la localidad. En total 6,5 millones de euros que se repartieron los fuengiroleños y visitantes.

Y es que veinte de los décimos agraciados con este segundo premio viajaron hasta Almendralejo (Badajoz), según confirmó el propietario de la administración. Fueron adquiridos por un viajante, Alonso Céspedes, de esta localidad extremeña en una visita a Fuengirola durante el pasado puente de la Inmaculada y que, en su cartera, se llevó la suerte para un grupo de amigos. «Cada año los compro en un sitio y este año ha tocado en Fuengirola», relató Céspedes, quien se quedó con dos décimos, pero que no le van a cambiar la vida, según reconoció. Sí admitió que a algunos de los agraciados «sí les va a venir bien porque esán pasando por dificultades económicas».

Una vez conocida la noticia, a las puertas de la administración situada en las inmediaciones del antiguo Ayuntamiento se empezaron a vivir las tradicionales escenas de alegría regadas con botellas de champán y la presencia de los curiosos, que comprobaban sus participaciones para verificar si habían sido agraciados, y de algunos de los premiados. Una de ellos fue Fina, una valenciana de nacimiento pero afincada en Fuengirola desde hace décadas, que muy emocionada se convirtió en el centro de atención de los medios de comunicación, ante los que repitió que con el dinero le iba a comprar un piso a su hijo. A lo largo del día, varios de los agraciados se pasaron por el despacho para preguntar al lotero cómo podían cobrar el premio.

Idénticas instantáneas se pudieron contemplar en la administración de lotería situada en el centro comercial Punta de la Plata de Estepona, donde se vendieron diez décimos el segundo premio –1.250.000 euros–. «Cuando vi el número en la televisión fue una ilusión enorme. No me esperaba repartir tanto dinero con tan pocos meses abiertos», explicó una emocionada Rosario Nieto, la lotera que adquirió este despacho hace apenas medio año y que no pudo tener mejor estreno en su primer sorteo extraordinario de Navidad.

El segundo premio también llevó la alegría, en forma de un décimo, a administraciones ubicadas en Alfarnate; el centro comercial La Verónica de Antequera; San Luis de Sabinillas en Manilva; Vélez-Málaga; la capital –en dos despachos diferentes–; Torremolinos –en dos administraciones distintas–; la Cala del Moral en Rincón de la Victoria; y Marbella –en sendas administraciones–.

Estreno por todo lo alto

La administración ‘El bambú de la suerte’, ubicada en la calle Valle de Abdalajís de la capital, en la zona del Camino de San Rafael, no ha podido tener mejor estreno. Abierta desde hace dos meses, ayer entregó un total de 145.000 euros –125.000 del segundo premio y 20.000 del 59.444–. Al frente del despacho se encuentra Felicidad Calvo quien, a sus 48 años y después de quince trabajando como empleada de una administración en la ciudad, decidió invertir todos sus ahorros y empezar con un despacho mixto donde además de lotería vende artículos de papelería, revista y regalos.

El despacho de la calle Valle de Abdalajís de la capital repartió dos premios, uno del segundo y otro del cuarto. / Álvaro Cabrera

«Cuando esta mañana me dirigía a abrir el despacho nunca pensé que iba a dar dos premios. Cuando trabajaba como empleada había dado muchos premios, pero nunca uno de Navidad, por lo que ha sido una gran sorpresa y una inmensa alegría. Lo he invertido todo en este proyecto y desde esta misma mañana estoy comenzando a notar muchas más ventas, tanto que estoy convencida de que vamos a duplicar nuestras previsiones de cara al Sorteo del Niño», aseguró Calvo, acompañada de su hija Paula, su madre y otros familiares.

El primer premio que cayó en la provincia fue el 59.444 y lo hizo en la capital. Por su parte, el segundo cuarto, el 07.211, dejó 200.000 euros –un décimo al completo– en Alhaurín de la Torre, vendido en la administración ubicada en la plaza de San Sebastián de la localidad.

Por lo que respecta a los quintos, el 22.259 dejó 12.000 euros en Torre del Mar y 6.000 euros en Benalmádena Costa, en el centro comercial El Ingenio de Vélez-Málaga y en la administración ubicada en la avenida de La Luz de la capital. Por su parte, del 19.152, también agraciado con un quinto premio, se vendieron cinco décimos en la provincia: en Fuengirola, dos en la capital, uno en San Pedro de Alcántara y otro en Torre del Mar. Mientras que del 60.272 se vendieron dos boletos, uno en El Palo en la capital y otro en Torrox, según informó Loterías.

