«¿En qué voy a gastar el dinero? Le compraré un piso a mi hija

«¿Me ha tocado?, ¿cuánto?». Abrumada por la decena de medios congregados durante toda la mañana a las puertas de la administración número 1 de Fuengirola, que ha entregado 52 décimos «muy repartidos» agraciados con 6,5 millones, Fina no daba crédito de su suerte. «Nunca nos había tocado, aún no me lo creo», ha dicho tras saber que su décimo estaba premiado con 125.000 euros.

En la primera persona en quien ha pensado Fina es en su hija. «Tiene 33 años y aún vive conmigo, porque aunque trabaja aún no ha podido independizarse». Con el dinero del premio comprarán un piso en Fuengirola, donde Fina, valenciana de nacimiento, vive desde hace décadas.

«He visto en la tele que el número estaba premiado, pero no sabía con cuánto», ha explicado al llegar a la administración, donde los propietarios ya repartían cava y aperitivos mientras recibían la felicitación de los vecinos. Antes había pasado por allí un joven «que había comprado un décimo pero no estaba seguro de uno de los números y ha ido corriendo a casa para comprobarlo». Desde la administración creen que los 52 décimos «están muy divididos, porque aquí no se compran grandes cantidades».

En los alrededores de la administración, situada junto al antiguo Ayuntamiento de Fuengirola, no se habla de otra cosa. «Y tú, ¿compraste?», se preguntan los vecinos.

