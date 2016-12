Benalmádena vuelve a solicitar al Gobierno central una comisaría de Policía Nacional

::Los alcaldes de Torremolinos y Benalmádena, José Ortiz y Víctor Navas, mantuvieron ayer un encuentro con representantes del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), que solicita al Gobierno central un incremento de la plantilla de agentes en la Costa del Sol, una iniciativa respaldada por ambos regidores, que además alertaron de la necesidad de habilitar una nueva comisaría «porque la actual ya resulta insuficiente para atender a la población», que entre ambos municipios suma más de 150.000 habitantes. Tanto los alcaldes como el secretario general del SUP en Málaga, Manuel Expósito, y la vocal en el Consejo de la Policía Nacional, Mariló Valencia, aseguraron que la seguridad «está garantizada por la profesionalidad y rigor de los profesionales de la actual plantilla, pero no con la calidad que la ciudadanía merece».

El incremento considerable del número de pernoctaciones y la alerta 4 por riesgo de atentado «son motivos suficientes para defender ese incremento mínimo del 30 por ciento en la dotación de efectivos», sostiene el concejal de Seguridad de Benalmádena, Javier Marín. Por su parte, Navas instó al Gobierno de Mariano Rajoy «a cumplir con su compromiso con los benalmadenses e iniciar la creación de una comisaría propia en Benalmádena», una infraestructura que «nos corresponde por derecho, tanto por las dimensiones como por el número de habitantes del municipio». Ortiz se sumó a la reivindicación de solicitar un incremento en la plantilla de agentes en esta demarcación, además de solicitar una segunda comisaría para Torremolinos.

Ambos alcaldes denunciaron que la gestión del Gobierno central en materia de seguridad en los últimos años «supone un recorte de los servicios públicos». El Ayuntamiento de Benalmádena cedió al Ministerio del Interior una parcela de 3.331 metros cuadrados en el cortijo La Comba para la creación de una comisaría de Policía Nacional en 2010. El centro, que no llegó a construirse pese a las promesas electorales tanto del PSOE como del PP, iba a contar con todos los servicios de atención al público y 250 agentes.