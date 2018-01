La súplica de la madre de Lucía Vivar se convierte en copla en el Carnaval de Málaga Actuación de la comparsa 'Losvivelavida'. / Eduardo Nieto La comparsa ‘Losvivelavida’ recuerda el caso de la pequeña de tres años hallada muerta junto a las vías del tren en Álora JUAN SOTO Málaga Domingo, 21 enero 2018, 12:49

El grito descorazonado de la madre de Lucía Vivar, la niña de tres años que apareció muerta el pasado 28 de julio junto a las vías del tren en Álora tras desaparecer horas antes en Pizarra se convirtió ayer en copla de Carnaval. El misterioso caso, y el hecho de que la pequeña andará casi cuatro kilómetros por las vías fue abordado por la comparsa ‘Los vivelavida’, que se llevó la mayor ovación de la noche.

En el pasodoble cantado se preguntaron por las numerosas casualidades que ocurrieron esa noche, como que una niña tan pequeña andara tantos kilómetros sola y en la oscuridad o que nadie ordenara que se parara la circulación de los trenes.

Vídeo de la actuación. La copla sobre Lucía Vivar empieza en el minuto 00:52 del vídeo que se encuentra en el apartado 2/6.

Así dice la letra:

«SI LA CONDENA MÁS CRUEL FUERA EL INFIERNO ATIENDE A ESTO PORQUE YO NO DUDARÍA DE ABANDONARME A LAS LLAMAS DE ESE FUEGO POR VER ESA SONRISA DE MI HIJA NO QUIERO YO FALTARTE Y AL RESPETO PERO A VER SI ME PUEDES EXPLICAR COMO UNA NIÑA CON TAN SOLO TRES AÑITOS SE VA SOLITA CAMINANDO SIN PARAR POR UNA VÍA QUE LA LLEVARÁ SIN RUMBO ENVUELTA EN LA OSCURIDAD DIME COMO CON SUS TRES AÑITOS HIZO SOLA ESE RECORRIDO DIME COMO HIZO AQUEL VIAJE PORQUE LA RABIA ME INVADE TAN CHICA TAN CHICA QUE PENA DE MI ÁNGEL DIME PORQUE LAS NOCHES LAS PASO AL CALOR DE SU FOTOGRAFÍA QUE YO ESTOY YA MUERTA EN VIDA DIME TÚ QUE SENTIRÍAS SI TÚ LO PUEDES CREER Y DIME DE AQUEL RESPONSABLE QUE ESA NOCHE NO PARASE LA EMBESTIDA DE AQUEL TREN QUE YO NO SOY MALA MADRE PORQUE LO DIGAN UNOS COBARDES SOLO QUIERO QUE SE HAGA JUSTICIA Y QUE A MÍ ME EXPLIQUEN CON PRUEBAS PORQUE YA NO HABRÁ QUIEN ME CALLE QUE A LUCÍA ME LA ARREBATARON SOLO QUIERO SABER LA VERDAD DIME SI TÚ NO LO HARÍAS AUNQUE ME FALTEN LAS FUERZAS LUCHARÉ POR ELLA ASÍ ME CUESTE LA VIDA».