Primera noche de preliminares del Carnaval de Málaga y primer homenaje a Chiquito de la Calzada 02:07 Foto: Eduardo Nieto. Vídeo: Imágenes cedidas por Canal Málaga El espíritu del humorista malagueño posee a 'La murga del maestro' en un pasodoble con un mensaje muy directo a Susana Díaz SUR Jueves, 18 enero 2018, 12:41

Primera noche de preliminares del concurso de agrupaciones del Carnaval de Málaga y primera letra a Chiquito de la Calzada. Llegaba de la mano de 'La murga del maestro', primer premio del año pasado con '¿Salimos o no?'.

La murga del pariente, en esta edición con un tipo de chamanes un tanto peculiares, rendía su homenaje al humorista malagueño recientemente fallecido en un pasodoble donde los integrantes del grupo son poseídos por el espíritu de Chiquito. A través de ellos, el artista da varios mensajes; uno de ellos dirigido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, en relación a la Medalla de Andalucía. «Lo que no me dio en su día/no me lo vaya a dar ahora (...) De mi tierra me traje el cariño/Y con eso a mi me bastaba (jarl)/Pa que quiero ninguna medalla», reza el pasodoble en el que por supuesto no faltan las expresiones que popularizó el genial humorista.

Texto íntegro del pasodoble

«OhmComo soy espiritistaa mi me poseen algunos difuntosJarll Cuidador Fistro Cobarde No puedor Torpedor me está entrando unoJarl Siento que ya tengo adentro a un brujo y maestroHaciendo el humorNo preocuparse señoresPor la gloria de mi madreQue ya estoy bueno del todoPues ya vino a verme el Doctor Grijander No quiero que allí estéis tristesQue ya estoy con mi PepitaNo imagináis lo bonita que se ve mi Málaga desde aquí arribaY si queréis que sea eternoY nunca me olviden usad mis palabras (al ataquer)Seguid diciendo mis frases y mis expresionesComo cuando estaba (no puedor no puedor)Y física y moralmente, diplomáticamente Le voy a comentarA Doña Susana DíazLo que no me dio en su díaNo me lo vaya a dar ahoraNo sienta remordimiento Por el reconocimiento Que no me dio usted señoraA buena horaDe mi tierra me traje el cariñoY con eso a mi me bastaba (jarl)Pa que quiero ninguna medalla»