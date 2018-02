Canal Sur compara el Carnaval de Málaga con un equipo de «Segunda o Tercera División» El subdirector de la RTVA valoró que sólo se retransmiten en directo los de Cádiz «por tradición y por el tirón de la audiencia» JUAN SOTO Málaga Viernes, 9 febrero 2018, 01:27

La fallida retransmisión en directo de la final del Carnaval de Málaga para toda Andalucía (una de las peticiones más recurrentes de los aficionados y organizadores) se ha puesto al rojo vivo después de que el subdirector de la RTVA, Joaquín Durán, haya echado más madera al fuego al comparar la fiesta que se celebra en la capital con «los equipos de Segunda y Tercera División».

Durante una comparecencia ante la comisión de control de la RTVA para explicar la cobertura del concurso de canto del Carnaval de Cádiz, Durán hizo un quiebro en su intervención y tiró de símil futbolístico para asegurar que «si uno tiene en Andalucía un equipo de Primera División de fútbol (en referencia a Cádiz) le prestará más atención que a los equipos de Segunda y Tercera División».

Aunque también dijo que todos los carnavales que se celebran en la región son «muy importantes y muy dignos», Durán se escudó en que se trata de una simple tarea técnica de programación y valoró que sólo se retransmiten en directo los de Cádiz «por tradición y por el tirón de la audiencia».

A uno de los máximos responsables de la cadena andaluza no le bastó con quedarse ahí. Ahondando en la polémica, tampoco valoró la opción de retransmitir la final del concurso de canto de la capital por el segundo canal que tiene la televisión pese a que había una petición expresa de la Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga y que el año pasado se aprobó una Proposición No de Ley en la que se instaba a Canal Sur a hacerlo. Ignorando esas dos opiniones, Durán explicó que en esta dificultad de programar «hay una técnica televisiva que uno no debe enfrentar un producto con otro». Volviendo al símil futbolístico, «si uno tiene dos partidos de fútbol no da los dos a la vez para que se canibalice una cadena a la otra».

Igualmente desveló que el Centro de Coordinación de Málaga transmitió a los responsables del Carnaval de Málaga que si querían que se retransmitieran la final en directo «no tenían más que ponerla en uno de los días de descanso del Carnaval de Cádiz». «Son razones técnicas de programación que no sólo benefician a Canal Sur sino a otros carnavales», finalizó.