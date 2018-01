Las mejores coplas llegan con fuerza al concurso de canto del Carnaval de Málaga 2018

El Teatro Cervantes es otra cosa y los copleros lo saben. La segunda semifinal del concurso de canto obligó a los carnavaleros a poner todas las cartas sobre la mesa hasta el punto de escuchar pasodobles (sobre todo) y cuplés dignas de cualquier final. En una noche en la que hubo una representación de las cuatro modalidades, las murgas ‘Qué cruz me ha caío contigo’ y ‘Los pelotas’ y la comparsa ‘Los vivelavida’ hicieron más méritos que ninguna otra para colarse en la última ronda del certamen de coplas de este año.

Los encargados de abrir la sesión fueron los niños de ‘Cuando haces pop ya no hay stop’, que volvieron a cautivar a todo el teatro con un tipo de artistas infantiles. Tras explicar que se pasan todo el año esperando la llegada del Carnaval, presumieron de inglés en el cuplé. Gran pase de estos niños que fueron despedidos con un más que merecido diez por parte del jurado.

Los siguientes en salir al escenario fueron los murguistas de ‘Qué cruz me ha caío contigo’, los San José del Carnaval malagueño, que hicieron las delicias del público con dos cuplés muy aplaudidos y un popurrí en el que se van creciendo contando anécdotas relativas al tipo, «Ya no me encargan muebles los de Belén ni los de Judea con los muertos del Ikea», se quejan en su estribillo.

Tras ellos fue el turno de ‘Los vivelavida’, la otra actuación destacada de la noche, cuyos componentes cantaron con grandes voces y una música exquisita. Gustaron mucho sus dos pasodobles: contra los recortes en la ley de dependencia y para defender los colores blanquiazules.

Antes del descanso también actuaron el cuarteto ‘Las bolleras’ y la comparsa ‘Los becarios’. La primera volvió a parodiar el convento de San Diego el Bollero; y el segundo presumió de pasodobles sentidos y bien cantados. Especialmente destacado fue un pasodoble de ‘Los becarios’ en el que lamentaron la suerte que corren los niños en función del lugar del mundo en el que les toque nacer: «Unos nacen al sur de la frontera del dinero y cargan con esa cruz, otros nacen al norte del hambre pero no verán la luz», lamentaron.

Nueva edición del concurso ‘Comparte con Arte’ La Fundación Ciudadana del Carnaval de Málaga ha vuelto a convocar el premio Comparte con arte, una iniciativa solidaria que tiene como objetivo colaborar con proyectos sociales de ONG’s a través de la elección de un pasodoble interpretado en cualquiera de las cuatro semifinales y la Gran Final del concurso de canto. Según detallan desde la Fundación, expertos en temas sociales decidirán, entre todas las composiciones escuchadas, aquella que ganará un premio dotado con 600 euros. De ese importe, cien quedarán a disposición de la agrupación de canto ganadora y 500 para la asociación a la que, desde el grupo, se decida destinar la partida. Con esta acción, la Fundación pretende colaborar con los más necesitados en unión con otras actividades como la Gala Infantil, cuyos beneficios irán destinados al colegio San Juan de Dios - La Goleta.

Tras el descanso fue el turno para el coro femenino de las ‘Mari del Falla’, las niñeras de Cádiz que llegan ataviadas como Mary Poppins y presumen de grandes voces y un repertorio muy animado aunque demasiado enfocado a los gaditanos. Cantan de dulce y en sus cuplés vaticinaron cómo será la estancia de Puigdemont y Junqueras en prisión y hablan sobre diferentes supersticiones como abrir un paraguas dentro del teatro.

Tras estas coristas llegaron ‘Los pelotas’, murguistas que son tan cumplidos con todo el mundo que no le dicen que no a nadie. Muy originales y metidos en el tipo.

Cuando haces pop ya no hay stop / Eduardo Nieto

Murga infantil Cuando haces pop ya no hay stop ***** Las estrellas pop brillan con luz propia

Las estrellas del pop infantiles disfrutan en el escenario y transmiten su buen rollo a todo el patio de butacas. Aseguran que no cantan por fama ni dinero, sino «sólo por caramelos». Como ya ocurrió en la primera semifinal, los niños fueron los encargados de abrir la noche y caldear el ambiente antes de que arrancara el concurso propiamente dicho. «El bombo que suena en mi mente es un 3x4», explican estos chicos que cantan mejor que algunas de las agrupaciones que han pasado por el concurso.

Comparsa 'Los vivelavida'. / Eduardo Nieto

Comparsa 'Los vivelavida' ***** Dos pasodobles de gran nivel

Estos comparsistas que han abandonado todo para vivir la vida vuelven a realizar un pase sensacional con dos pasodobles de gran impacto en el teatro. Acompañados con sus habituales grandes voces, los componentes de esta agrupación dedicaron una sentida letra a los recortes en dependencia y a defender al Málaga y criticar al jeque. «Vive la vida, exprímela, vive el momento, suelta lastre sin más comienza a caminar y en esta pasajera travesía aférrate al instante y al momento», cantaron.

Murga 'Qué cruz me ha caío contigo'. / Eduardo Nieto

Murga 'Qué cruz me ha caío contigo’ ***** Los carpinteros de Judea saben cantar

San José llega enfadado porque su hijo Jesús no le ayuda en la carpintería. Actuación muy divertida en la que van creciendo y terminan con un popurrí muy aplaudido por todo el teatro. De su repertorio destacan dos nombres propios: un pasodoble dedicado a David Delfín, el cronista del Carnaval, y un cuplé dedicado a quien les escribe. «Que no hay en toda Judea un carpintero mejor que yo», apuntan durante su presentación para luego explicar en el estribillo que ya no venden porque la gente se va a Ikea.

Cuarteto 'Las bolleras'. / Eduardo Nieto

Comparsa 'Las bolleras' *** Las bolleras disfrutan con la Semana Santa

Las monjitas del convento de San Diego el Bollero vuelven a sorprender con su pase al realizar una parodia sobre el paso de las procesiones por delante de su convento. Dicen que les gusta el olor a incienso aunque más el del carro de las papas asadas y se preguntan a dónde va el alcalde con el martillo. «Yo tengo una teoría:se está sacando el FP1 de carpintería». Cuplés algo más flojos que en preliminares y vuelve a crecerse en el popurrí, sobre todo con el tuist de las bolleras, muy aplaudido en el teatro.

Murga 'Los pelotas'. / Eduardo Nieto

Murga 'Los pelotas' ***** Murguistas alegres muy pegados al tipo

Los pelotas del Carnaval realizan una gran actuación, como ya hicieron en las preliminares del concurso, y divierten al teatro con sus pegotes muy pegados al tipo. En sus pasodobles, divertidos y críticos a la vez, para para lamentar que con el alcalde «los ricos son más ricos y para los pobres carnavales» y para criticar las cosas que no ven bien del Carnaval y agradecer el apoyo incondicional de los espectadores. Durante su actuación dedicaron un sonoro aplauso a quienes están logrando que cada año haya más grupos infantiles.

Coro 'La Mari'. / Eduardo Nieto

Coro 'La Mari' **** Grandes letras demasiado gaditanas

Este coro femenino llegado desde Cádiz repite una buena actuación con su colorido tipo de las Mary Poppins del Carnaval. Se lo pasan bien sobre el escenario y se contagia el teatro desde el primer momento. En sus dos tangos agradecen la ayuda de sus maridos para poder salir en un grupo de Carnaval y cantan al amor entre dos mujeres desde el punto de vista de la madre de una de ellas: «Y le dijo esta es tu vida, disfrútala como mas te llene y benditas las mujeres que se amen en libertad».

'Los becarios'. / Eduardo Nieto

Comparsa 'Los becarios' **** Un gran pase para estos novatos

Grata sorpresa la protagonizada por estos becarios del Carnaval que se plantan en semifinales crecidos y con dos pasodobles dignas de una final. El primero es para criticar a Susana Díaz, a la que llaman cortijera por no defender los intereses de Málaga y de Andalucía, «las dos tierras que me duelen»; mientras que en el segundo lamentan los niños que nacen condenados por el lugar del mundo en el que les ha tocado vivir. Un gran pase de un grupo que se ha estrenado este año en el concurso.

Comparsa 'El oro negro' **** Los trabajadores del petróleo presumen de voces

Comparsa gaditana de extractores de petróleo que cantan muy pegados al tipo y con unas muy buenas voces, entre otras la de Andy, el cantante del grupo Andy y Lucas. Preciosa tanda de pasodobles en donde explican que vuelven a ese templo de las coplas a mancharse las manos y homenajean a Marta del Castillo y a su familia. “Maldito sea el oro negro. Oro que concede el poder, negro de chaqueta y maletín”, cantaron.

Murga 'Rogelio el bohemio' *** Los murguistas de La Cala se divierten para cerrar la noche

Los bohemios del carnaval realizan una actuación en la misma línea que en preliminares, sin grandes cambios. Acompañados de su perro Roberto Carlos dicen que se fueron a vivir en libertad porque estaban cansados de la sociedad. Sus cuplés son para hablar del jeque, al que le piden que si no tiene dinero que venda al equipo y se vaya a … y para hablar de su afición al programa Cuarto Milenio y de una anécdota con Cristina Pedroche