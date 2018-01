El Falla se rinde a Chiquito de la Calzada La Voz de Cádiz La comparsa de Marbella 'La perla dorada' dedica uno de sus pasodobles al humorista malagueño recientemente fallecido RAQUEL MERINO Málaga Domingo, 14 enero 2018, 17:15

Chiquito de la Calzada fallecía el pasado 11 de noviembre dejando tras de sí un legado en forma de humor y un vocubulario muy particular. No era de extrañar que en el Carnaval de Cádiz, algunas de las letras de las agrupaciones que se presentan al concurso fueran destinadas al genial humorista malagueño. Y cómo no podía ser de otro modo una de estas letras vino de parte de una comparsa de la provincia, más concretamente de Marbella.

'La perla dorada' se presentó el pasado jueves 11 de enero en el Gran Teatro Falla y dejó en sus tablas un homenaje en forma de pasodoble a Chiquito de la Calzada. El autor de la comparsa, Miguel Ángel Vera, hizo un repaso por los comienzos de 'Don Gregorio' en los tablaos de la Costa del Sol, hasta alcanzar la fama gracias a «tu sonrisa y a tu ingenio de artisata», sin olvidar algunas de las palabras que Chiquito popularizó y se han quedado para siempre en la jerga popular. Todo ello mezclando el sentimiento con los gestos tan característicos de Chiquito.

La letra obtuvo una gran acogida por parte del público que aplaudió sonoramente al término de este segundo pasodoble. Otra agrupación de la noche la chirigota 'El circo de la sombra', de Beniaján (Murcia), también dedicó una de sus letras al desaparecido humorista malagueño.

Esta es la letra del pasodoble homenaje a Chiquito de la Calzada de 'La perla dorada':

«Aún resuena tú compás de verdad Don Gregorioporque no tuviste fácil ser un 'pecador'Los tablaos de la Costa del Sol recorriste de palmero con vozy aún recuerdo cuando nos presentó Salazar y La CañetaQué difícil la vida de artistasin el boom de la tele y sus prisaseran tiempos de poco meneocomo decías tu

Gracias a tu sonrisa y a tu ingenio de artistaun día por sorpresa la fama llegóEn toda España un revuelotodos diciendo 'no puedor''cobarde', 'hasta luego Lucas', 'eres un fistro pecador''te hago la caída de roma','a guan', 'a peich de condemor'

Todo lo cambió, todo el mundo en el trabajo haciendo 'jarlll'hasta el rey su pegote se tirócon la esencia de Málaga pura

Ya nos dijo adiósSe marchó chiquitoun buen hombre que sacó en su díala risa de un país enteromaestro no te olvidaremos»