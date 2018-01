Senderistas y gordos de la cerveza se salen en la despedida del teatro Alameda

Noche extraña donde las haya en el concurso. La última sesión de preliminares, la tradicional noche de los cuchillos largos, fue una sesión descafeinada por la ausencia de algunos grupos y de nervios por conocer a los grupos que iban a pasar a la siguiente fase. Del orden de la última sesión se cayeron dos grupos: la comparsa ‘Hasta el sol’ de Ceuta y la murga ‘Los que se meten en todas las conversaciones’, de San Fernando, que finalmente se dieron de baja por diferentes motivos. De las cinco agrupaciones que pisaron el teatro anoche –sólo cuatro a concurso porque la primera era infantil– destacaron especialmente la comparsa ‘La travesía’ de Alhaurín el Grande y la murga de Torremolinos ‘Viktoria Secret’. Durante la última sesión también se rindió un sentido homenaje al teatro Alameda que tantos años ha acogido la fiesta y que el próximo año estará cerrado por obras. «Aquí crecimos, siempre estará en nuestros corazones. Gracias», dijeron.

Compromiso de la Diputación para llegar a toda la provincia La Diputación de Málaga ha reafirmado su compromiso con el Carnaval para extenderlo por toda la provincia a través de las actividades y las iniciativas de la Fundación Ciudadana Carnaval de Málaga, a la que apoya con una subvención de 50.000 euros para que esta fiesta de invierno llegue al mayor número posible de municipios. Los presidentes de la Diputación, Elías Bendodo, y de la Fundación Ciudadana Carnaval de Málaga, Rafael Acejo, explicaron ayer el contenido de la colaboración. La aportación de la Diputación contribuye al desarrollo de la Gala ‘Sol de Carnaval’, a la celebración de La Previa, a la edición de guías informativas y al apoyo económico a agrupaciones de la provincia para que puedan desplazarse al concurso de la capital.

Nada por aquí, nada por allá Murga infantil ***** Los niños magos ponen patas arriba el teatro

La murga infantil abrió la última preliminar / Eduardo Nieto

Los niños murguistas que cierran la última preliminar revolucionan el teatro con un tipo de magos y mucho arte sobre el escenario. Explican que con su varita pueden hacer muchos trucos y confiesan que se canta para decir verdades. Tras dedicarle un cuplé al jeque confesaron que no les sale ningún truco «porque mi varita es de los chinos y ya está escacharrá». En su popurrí cantan el reggaeton de los magos y son despedidos con todo el teatro en pie al grito «campeones, campeones». Ellos, por contra, nada más bajarse el telón se felicitaron con un singular «sí, sí, sí, nos vamos al Burger King». Cosas de niños. Desde luego se agradece el gran esfuerzo realizado por las cinco agrupaciones de niños que han participado este año en el Coac y que demuestran que el futuro de la fiesta está más que garantizado por unas cuantas décadas.

La Mari Coro **** Las Mary Poppins gaditanas llegan con letras muy alegres

Precioso coro de esta Mary Poppins gaditana con voces exquisitas y un repertorio muy alegre y animado. Sus componentes, la mayoría mujeres, se presentan como «La Mari de Cádiz, la niñera de la sal, y vivo en la Tacita por la eternidad». Sus dos tangos son para hablar sobre a la propia fiesta. El primero para denunciar a los nuevos aficionados que sólo critican y apoyan a su grupo sin dejar escuchar el resto de las actuaciones; el segundo para denunciar las letras hipócritas de algunos carnavaleros que cantan en contra de asuntos como el de La Manada pero después no predican con el ejemplo y tratan de aprovecharse de las mujeres.

La tierra hueca Comparsa ** Los habitantes del centro de la tierra no logran despegar

Personajes que viven en el fondo de la tierra que aseguran compartir el mundo con los humanos y que cambian de tipo con unas luces fluorescentes. Sus pasodobles son para piropear a Málaga diciendo que nadie puede venir a cantar como una chirigota y para el drama de las personas que no tienen dinero y deben busca comida en los contenedores. En sus cuplés para explicar cómo han cambiado las bragas (¿?) y para bromear sobre el programa de Toñi Moreno en televisión. Letras algo flojas y voces bastante mejorables las de esta comparsa que viene desde el pueblo cordobés de Peñarroya-Pueblonuevo. Curioso que dos de las agrupaciones que han participado este año en el concurso hayan venido desde aquel pequeño pueblo cordobés.

La travesía Comparsa **** Los senderistas se pasean por las tablas del carnaval

Senderistas que realizan la travesía de la vida cargando con grandes mochilas y todo tipo de artículos colgando. Dicen que la vida es una travesía con sus noches y sus días y que ellos la van a caminar a su manera. En los pasodobles piden a los andaluces que despierten y que no vivan la bandera blanca y verde sólo tres días al año; y realizan una preciosa letra contra La Manada. «Por muy macho que tú te creas, ella no es ningún juguete», resumieron. Cuplés para hablar de su iPhone X que lo reconoce todo menos la independencia de Cataluña y para contar todo lo que llevan en la mochila para realizar este viaje. «Estamos más preparados que un hospital de Susana Díaz». Donde se ponga una comparsa alegre que se quite todo lo demás.

Viktoria Secret Murga **** La imagen de la cerveza más malagueña cobra vida

Grande la murga de Torremolinos que cierra la noche y que se planta en el escenario con el tipo del Gordo de la Cerveza, el turista alemán que se ha convertido en la imagen más característica de Cervezas Victoria. Gran mérito porque cantan todo el tiempo con el acento como si fueran alemanes. Bonito pasodoble para despedir al teatro Alameda del que siempre guardarán un gran recuerdo. Sus cuplés son para hablar de las nuevas tendencias sexuales y para hablar de la sanción al cuarteto ‘Los siervos de Alba’ de la que dicen que creen que es porque son de El Palo.