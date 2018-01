Los copleros se crecen en el inicio de las semifinales del Carnaval de Málaga

El mejor cuplé: ‘La murga del maestro’

Yo puedo cambiar el clima/ porque aprendí de un gran hechicero/ y puedo variar la hora/ para la ola del melillero./ Mis dedos a mi me avisan/ siempre que el tiempo va a empeorar/ y son como un termostato/ y se me encienden todo el rato/ cuando hace viento o hay terral/ chackra esos cinco/ El martes llegué al ensayo/ y me sorprendió una niebla espesa/ como no veía na/ yo usé los dedos como linterna/ me metí dentro pa ensayar/ cuando me fui al terminar/ salí a la calle/ y me quedé todo asombrao/ había catorce aviones/ y cuatro barcos allí aparcaos.