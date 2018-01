Los chamanes del Carnaval de Málaga toman la Puerta del Sol La céntrica Puerta del Sol de Madrid se convirtió en escenario / SUR La murga de Carlos Pariente canta su repertorio en la céntrica plaza de Madrid para promocionar la fiesta JUAN SOTO Málaga Viernes, 19 enero 2018, 22:50

En el kilómetro cero, donde los españoles acostumbran a despedir el año y dar la bienvenida al siguiente, Carlos Pariente y su murga vendieron ayer el Carnaval de Málaga. La céntrica Puerta del Sol de Madrid se convirtió en escenario improvisado para los componentes de ‘La murga del maestro’, que tras promocionar la ciudad en FITUR decidió cantar en uno de los espacios más visitados de España. Pasadas las 20.30 horas los componentes de la agrupación se pusieron a interpretar el repertorio que defienden este año en el concurso de canto y rápidamente se hicieron con una legión de fans.

Madrileños y ciudadanos de diferentes países del mundo disfrutaron de una actuación que traspasó fronteras y que los asistentes, en un corrillo improvisado, inmortalizaron con sus móviles. «¿De dónde sois? Esto suena muy bien», les preguntaba Pedro tras escuchar las primeras coplas en las que se presentan como chamanes. «Soy de Ecuador y nunca había escuchado algo así», explicaba.

Junto a él, también móvil en mano, Jose López, madrileño de pura cepa, asistía expectante a lo que estaban cantando y presumía de conocer la fiesta. «La verdad es que la de Málaga no la conocía, pero cantan muy bien, aunque les hagan sombra en Cádiz». Para este vecino, que se topó con la actuación casi por casualidad, los murguistas demostraron talento. «Hay que tener mucho arrojo para cantar de esa forma y con ese disfraz», decía.

Los murguistas acabaron la actuación haciéndose un selfie con los asistentes y recibieron muchas risas en forma de aplausos. María y su novio José, ambos de Alicante, reconocieron no haber escuchado nunca coplas de Carnaval aunque se mostraron entusiasmados al ver lo disfraces. «Al ver esos disfraces tan coloridos hemos decidido pararnos y ha merecido la pena», explicaba él. Aunque no se quedaron hasta el final, reconocieron que para muchos grupos y artistas «la Puerta del Sol supone un escaparate que de otra forma no podrían tener».

La actuación en la céntrica Puerta del Sol supuso el colofón a una jornada que había comenzado muchas horas antes. Los componentes de ‘La murga del maestro’ salieron de Málaga poco antes de la 1 de la madrugada en autobús para participar por la mañana en la presentación del Carnaval de Málaga en el stand de Málaga en Fitur; en el mismo escenario en donde volverán a cantar hoy. Fiel al tipo, uno de los autores del grupo, Carlos Pariente, explicó que habían llegado a Madrid con la intención de «predicar y a aportar nuestro granito de arena a la fiesta». Poco ante de actuar en uno de los enclaves más conocidos de Madrid valoró que su presencia en Fitur ha permitido promocionar la fiesta y más cuando la Feria de Turismo ha estado este año dedicada a la India y ellos iban de chamanes. «Estamos muy contentos; nos han preguntado mucho y hemos repartido mucha publicidad del Carnaval, que de eso se trata», dijo.