Batalla de coplas en la gran final del Carnaval de Málaga 2018 La murga ‘Con el culo al aire’ es una de las finalistas del concurso de canto. / Eduardo Nieto Once agrupaciones disputarán hoy la final del concurso de canto en el Teatro Cervantes JUAN SOTO Málaga Viernes, 2 febrero 2018, 00:49

El Carnaval de Málaga 2018 libra esta noche la última batalla de coplas. Después de tres semanas de largo y disputado concurso, once grupos volverán a subirse a las tablas del Teatro Cervantes para defender sus repertorios y hacerse con la renovada estatuilla que distinguirá a los ganadores. Cinco murgas, cinco comparsas y un cuarteto participarán en la Gran Final del concurso de coplas antes de que la fiesta dé el salto a la calle.

A la conclusión de la última semifinal del certamen, y tras más de media hora de deliberación, el jurado informó de que las agrupaciones que han hecho méritos para repetir sobre las tablas son las murgas ‘La murga del maestro’, ‘Qué cruz me ha caío contigo’, ‘Con el culo al aire’, ‘Como en casa en ningún lao’ y ‘Viktoria Secret’; las comparsas ‘Los vivelavida’, ‘Los independientes’, ‘Los hombres del Rey’ y ‘La travesía’; y el cuarteto ‘Las bolleras’.

La gran final del concurso arrancará a las 20 horas y los aficionados que deseen seguirla en directo deberán conformarse con verla a través de la web, la televisión o la radio, ya que las entradas están completamente agotadas. Como realizamos desde que comenzaron las semifinales, los interesados podrán seguir todo lo que ocurra esta noche a través de la web de SUR con imágenes en directo gracias a la señal de Canal Málaga Televisión.

Los niños participaron ayer en la gala infantil como antesala de la final del concurso

Una de las sorpresas más llamativas será que en la última jornada del teatro no actuará ninguno de los dos coros que han pisado las tablas en semifinales. El jurado consideró que «no debe acceder ninguna agrupación» por no haber hecho méritos suficientes. Al conocer esta noticia, una de las agrupaciones participantes –el coro de Valdés– lamentó no poder volver a participar en el certamen y denunció las críticas recibidas por haber traído un repertorio con diferentes alusiones a su Cádiz natal. Pero en todos lados cuecen habas.

Más Orden de actuaciones de los grupos en la final del Carnaval de Málaga 2018

Como antesala de la final, los grupos infantiles volvieron a cantar ayer en el Teatro Cervantes en una nueva edición de la gala infantil con carácter benéfico. Los componentes de las cuatro agrupaciones que han participado en las semifinales actuaron para los aficionados, que también disfrutaron de los dioses infantiles y de diferentes espectáculos musicales. Los fondos recaudados se destinarán al proyecto ‘Cuatro esquinitas tiene mi patio’ del Colegio San Juan de Dios La Goleta.

Y para caldear el ambiente de la gran final, el Ayuntamiento anunció ayer que los aficionados podrán viajar gratis en los autobuses de la EMT el sábado 10 de febrero siempre que vayan disfrazados. Tras la moción presentada por Málaga para la Gente, el Consistorio repartirá 5.000 viajes gratuitos para facilitar el acceso al Centro. Para poder viajar gratuitamente, los interesados deberán pasar previamente por la carpa que la Fundación del Carnaval tendrá en la plaza de la Constitución del 3 al 9 de febrero de 10.00 a 20.00 horas y retirar un billete gratuito. El sábado 10 de febrero, las personas disfrazadas deberán mostrar ese billete al conductor para poder acceder gratuitamente.