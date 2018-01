Alba Prieto sobre la suspensión al cuarteto en el Carnaval de Málaga: «Nadie tiene que decir por mí si es denigrante o no» «Me parece increíble la que estáis formando cuando son niños son nuevos y además tanto feminismo y radicalismo cuando se supone que está es un fiesta libre», alega la directora del cuarteto 'Los siervos de Alba', hacia la que iban dirigidos los criticados insultos de formación SUR Viernes, 19 enero 2018, 14:19

La polémica estalló anoche tanto entre los asistentes al Teatro Alameda como en redes sociales. Y esta mañana ha habido consecuencias. La segunda jornada de preliminares del Carnaval de Málaga 2018 será recordada por una actuación que, según los diversos foros locales de la fiesta, debió haberse parado. No se hizo, pero finalmente el cuarteto ‘Los siervos de Alba’ ha sido sancionado con dos años sin poder participar, según un comunicado de la propia Fundación del Carnaval.

¿Los motivos? Varios de los participantes (todos menores) insultaron y faltaron el respeto a su directora, Alba Prieto (conocida como Alba chica latina), eso sí, con el beneplácito de la afectada. Ella misma ha querido zanjar la polémica en su cuenta de Facebook. En un post, lanzado justo después de hacerse pública la sanción, Alba recalca que no entiende el revuelo generado y sale en defensa de los miembros del cuarteto incidiendo en que "son niños nuevos": "Me parece increíble la que estáis formando por la actuación del cuarteto cuando son niños son nuevos y además tanto feminismo y radicalismo cuando se supone que está es un fiesta libre para expresarse y reírse de todo. Pues yo como soy como soy me río de mi misma así que nadie tiene que decir por mi si es denigrante o no. Y lo que me parece más fuerte es que encima nos hayan sancionado dos años sin salir sabiendo que son niños nuevos. Así van a salir muchos grupos nuevos aquí", subraya.

Ya en conversaciones con SUR, la protagonista de la polémica señaló que esta fiesta “no es solo para reivindicar, sino para reírse de las cosas”, y se mostró visiblemente enfadada por el hecho de que una de las televisiones que retransmite el concurso, 101 Tv, hubiese retirado el vídeo de su actuación. También Canal Málaga anunció que lo eliminaría. Según comentó Prieto a este medio, llevaban desde el verano planeando presentarse como murga, pero al final lo hicieron como cuarteto por el reducido número de grupo y que no consiguieron que se sumaran más persona.