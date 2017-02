La murga ¿Salimos o no? y la comparsa Los reyes ganan el Carnaval de Málaga

El Carnaval de Málaga ya tiene ganadores. La murga ¿Salimos o no? y la comparsa Los reyes se han coronado como los grandes triunfadores del concurso de agrupaciones de canto. Pasadas las 4.30 horas, el jurado emitió su veredicto y decidió que los premiados en la última ronda del concurso fueran:

Murgas:¿Salimos o no? (1er premio), Pa que nadie te la quite (2º), ¿Pa qué has venío, cabesa? (3º), Niño ¡Lo que yo te diga (4º) y Los secos del Rocío (5º)

Comparsas: Los reyes (1er premio), Al pasar la barca me dijo el barquero (2º), Los calleheros (3º), La comparsa del maestro (4º) y Los cantores (5º)

Cuarteto: La princesa del pueblo (1er premio)

Coro: Los que se mueren por salir con el gordo (1er premio)

Los pájaros cantores de Ronda realizaron una actuación sencillamente espectacular. Estos comparsistas que abrieron la sesión cantan tan bonito que parecer que es hasta sencillo hacerlo. Antes de salir corriendo para Cádiz, en donde también tenían que actuar en los cuartos de final del Fall, cantaron a la dualidad entre la Málaga de la calle Larios en Navidad y la Málaga que pasa hambre al oro lado del río; y dedicaron una bella letra para las clausulas suelo. “Por culpa de mi suelo casi me quedo sin mi techo”, sostienen.

Los murguista de 'Pa que nadie te la quite' realizaron su mejor actuación en todo el concurso. Con un repertorio completamente metido en el tipo, explicaron por todos los santos por los que han ido buscando novio, por qué los trabajos nunca le han durado más de un día o cómo cambian los artistas desde que ellas van a verlos en directo. También levantaron al público con un cuplé sobre la ausencia de Canal Sur en la final del carnaval.

La comparsa 'Al pasar la barca me dijo el barquero' demostró lo que ha venido haciendo durante todo el concurso: letras comprometidas y una gran puesta en escena. Sus pasodobles fueron para la Málaga ciudad genial, que no es tan genial como la pintan, y para el nacimiento del bebé de un comparsista. “Málaga es el padre que mendiga un trabajo en las aceras; Málaga es esa nevera que no tiene pal almuerzo”, cantaron.

La murga 'Los secos del Rocío' hizo de reír al teatro y volvieron a demostrar su clase sobre las tablas del teatro. Estos rocieros a los que les sorprenden las inundaciones camino de la aldea, le dedicaron sus cuplés a la mascota Momo y a los aparatos tecnológicos que tienen en casa. Aunque sin duda su letra más emotiva fue la que le dedicó Benjamín Pastor a su hijo carnavalero, al que sacó incluso al escenario para cantarle al oído.''

'La compasa del maestro' demostró garra y fuerza sobre el escenario. La comparsa de Jesús Gutiérrez le cantó un bello pasodoble a una mujer encerrada en el cuerpo de hombre y que sueña con ser princesa en vez de ir con chaqueta y corbata, y en contra de los jóvenes que no luchan por sus derechos y critican a los mayores por querer defender las pensiones.

El cuarteto de 'La princesa del pueblo' concluye su tercer pase en el teatro sin encontrar un príncipe para su pobre princesa fea. Aunque en esta ocasión están a punto de lograrlo, la cuartetera se vuelve a casa sola y con un primer premio bajo el brazo. Sus cuplés son para un príncipe que sólo pide deseos tecnológicos y para decir que el alcalde sólo vale para contar cuentos.

El coro chirigotero de 'Los que se mueren por salir con el gordo' disfrutaron en este tercer pase y prometieron volver a Málaga el año que viene durante un momento del repertorio. En sus tangos lanzaron un piropo a Málaga, cuna de la libertad con la figura de García Caparrós.

La murga 'Niño...¡Lo que yo te diga! realizó una gran actuación muy metida al tipo durante todo el repertorio. Estos entrenadores del Atlético Filemón disfrutaron con un estribillo que ya cantó todo el teatro. En sus cuplés hablaron de un partido que no les iba muy bien y se pusieron agresivos con el árbitro y para la pareja formada por el alcalde y Juan Cassá.

La comparsa 'Los calleheros' realizó uno de sus mejores pases del concurso con dos buenas letras de pasodobles. Estos superhéroes le dedicaron una bella copla a Miguel Ángel Crespo, que ha vestido al mismísimo Dios padre, y criticaron las multas que reciben los grupos en la calle por actuar a altas horas de la noche. Bello estribillo el de este grupo callejero que corea el teatro.

La murga '¿Salimos o no? realizó un pase excepcional, rayando en sobresaliente como ya hizo en las dos rondas anteriores. Los indecisos, que no se aclaran en nada, cantaron un repertorio muy metidos en el tipo, argumentaron por qué votarán en blanco y criticaron las indecisiones de Málaga. En sus cuplés dijeron las cosas extrañas que pasan en la ciudad y dijeron que el carnaval malagueño cada día se parece más al de Cádiz. El teatro los despidió en pie al grito de campeones, campeones.

La comparsa 'Los reyes' fue la encargada de cerrar el concurso en su modalidad y realizó un repertorio crítico y con gran sentimiento pese a las altas horas de la madrugada a las que les tocó cantar. Sus letras fueron para cantar al amor y para una feroz defensa de los artistas callejeros, que son multados por la policía y deben actuar casi a escondidas. Uno de los momentos más impactantes de la actuación fue cuando al final de un cuplé salieron dos bomberos para recordar la lucha que mantienen contra el Ayuntamiento.

La murga '¿Pa qué has venío, cabesa?' fue la encargada de cerrar el concurso realizan una actuación divertida. Estos alienígenas con mucho ritmo hablan del Málaga y dicen que si no espabila el Gato Romero lo van a cambiar por Zumaquero y hablan de la lluvia y la Semana Santa. Hacen tipo y hasta sacan al escenario a un Doraemon gigante para entretener al teatro entre copla y copla.