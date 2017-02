Doce agrupaciones disputarán el viernes la final del Carnaval de Málaga 2017

Doce agrupaciones lucharán este viernes en la final del concurso de agrupaciones del Carnaval de Málaga. Pasadas las 1.30 horas, y tras una última e intensa semifinal, el jurado ha decidido que cinco murgas, cinco comparsas, un coro y un cuarteto luchen por la preciada estatuilla en el teatro Cervantes.

Estos son los finalistas

Murgas: Para que nadie te la quite, ¿Pa qué has venio, cabesa?, Niño, ¡lo que yo te diga!, ¿Salimos o no? y Los secos del Rocío.

Comparsas: La comparsa del maestro, Los reyes, Al pasar la barca me dijo el barquero, Los calleheros y Los cantores.

Coro Los que se mueren por salir con el gordo.

Cuarteto La princesa del pueblo.

El sorteo del orden de la gran final se realizará este jueves a las 20 horas en los camerinos del teatro Cervantes.