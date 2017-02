Una comparsa de genios y el coro arrancan la batalla de coplas

El Teatro Cervantes es otra cosa. El inicio anoche de las semifinales del concurso de canto obligó a los copleros a ponerse las pilas y demostrar los motivos por los que se han merecido colarse en esta segunda fase del concurso. En una primera jornada con un gran nivel general, la murga ‘Pa que nadie te la quite’ y ‘La comparsa del maestro’ destacaron sobre el resto con dos grandes actuaciones. Ytodo ello sin olvidar el coro, que volvió a realizar un magnífico pase con sus grandes voces. En cuanto a los tipos, los espejos de ‘La verdad según se mire’ se llevó la palma al presentarse como los espejos de Blancanieves y un juego de luces que sólo permitía que se les viera la cara y las manos.

La sesión de anoche la volvieron a abrir los niños dirigidos por Paqui Prieto, que realizaron un pase algo más corto que en preliminares. Estos ratoncillos de ‘El ejército de Pérez’ presentaron un repertorio muy gracioso y volvieron a acordarse de Miguel Ángel Crespo durante su actuación.

La batalla de coplas propiamente dicha la abrió el coro ‘Los que mueren por salir con el gordo’, agrupación que dejó un gran sabor de boca en el teatro por su potencia de voces y variados instrumentos. Estos originales niños de San Ildefonso abusaron de un repertorio demasiado gaditano, aunque cuajaron con el teatro desde el primer momento.

Acto seguido apareció sobre el escenario la murga ‘Pa que nadie te la quite’, agrupación de Pedro Vera que volvió a demostrar su buen hacer en las fases finales y que se creció en el popurrí, que es sin duda su parte más trabajada de toda la actuación.

En una noche con hasta nueve grupos, los Picasso de ‘La comparsa del maestro’ fueron los siguientes en salir. Haciendo gala de grandes voces y de una gran musicalidad, pusieron la piel de gallina al teatro con un pasodoble dedicado al fallecido Miguel Ángel Crespo (el segundo de la noche) y su música tan exquisita. También gustó mucho su popurrí, en donde fueron pintando los diferentes rincones de Málaga.

Los espejitos de ‘La verdad según se mire’ fueron los siguientes en salir al escenario. Durante su pase volvieron a hacer gala de un humor inteligente sin mojarse con nadie, ya que aprovecharon una de sus letras para criticar a los espectadores que no prestan atención a las actuaciones y sólo están con el móvil. Concluyen su actuación pidiendo al teatro que se ponga en pie para hacer un original baile del espejo carnavalero.

Tras el descanso fue el turno para uno de los auténticos platos fuerte de esta primera noche de coplas. La comparsa de Marbella ‘Bésame’ realizó una actuación de cuento con ese particular tipo de príncipes azules en busca de una princesa a la que amar. Los copleros se presentaron en el Cervantes con un tipo muy cuidado y letras muy melódicas para cantar al pregonero en una clara reivindicación del carnaval de la provincia y para piropear a la mujer que les ha enseñado lo que es el edén:«La mujer que yo quiero que se siente a mi vera debe ser malagueña».

La sesión de anoche comenzó con la entrega del pito de oro al humorista Rafael Estades ‘El Morta’. El reconocimiento que entregan los directores de los grupos pilló al humorista por sorpresa y se mostré emocionado durante el acto después de 17 años sin participar en ninguna agrupación. Adiferencia de otros años, la entrega de este reconocimiento se adelantó a las semifinales para descargar el día de la final, y por ello los directores aprovecharon para reconocer el trabajo de los grupos que no han podido pasar de ronda.

Comparsa infantil El ejército de Pérez *****. Los ratones se vuelven a gustar

Delicioso ejército de niños vestidos como el ratoncito Pérez que se vuelven a gustar sobre el escenario del Cervantes. Los encargados de abrir las semifinales le cantaron un precioso pasodoble a los abuelos con un recuerdo especial para Miguel Ángel Crespo, que a buen seguro les escuchaba desde el cielo. «Esta murga se ha convertido en comparsa porque no está para mucha guasa», expresaron. Con un repertorio más corto que en preliminares, se gustaron sobre el escenario con la presentación, un cuplé y el popurrí.

Coro Los que mueren por salir con el gordo ****. Un coro guasón y chirigotero

Bonito repertorio con el que se presenta el coro de Valdés en el Cervantes. Estos niños de San Ildefonso asombran al teatro con dos tangos muy bien escritos y cantados: el primero en contra del PSOE, ya que «debe florecer de nuevo la rosa roja ya sin capullos»; y el segundo para piropear las bellezas de la historia de Andalucía. Aunque el resto del repertorio es demasiado gaditano, se antoja un lujo escuchar un grupo de tantos quilates en el teatro malagueño y después de tantos años.

Murga Pa que nadie te la quite ****. Unas feas que no encuentran novio

Estas murguistas feas hacen las delicias del teatro con un repertorio fresco y divertido. En sus pasodobles cuentan un sueño que tuvieron con numerosas referencias a la películas de Disney y se despojan del tipo para cantar a sus madres cuando cumplen 18 años sobre las tablas del carnaval. El grupo de Pedro Vera dedica sus cuplés a la prohibición de esparcir las cenizas de los difuntos en la calle y a una visita a la noria del puerto con vistas privilegiadas a los vecinos.

Comparsa La comparsa del maestro ****. Pintores de coplas reivindicativas

Estos pintores que asemejan ser Picasso, con su camiseta a rayas blancas y azules, realizan un magnífico pase con grandes voces y potencia en el repertorio. Cantan dos bellos pasodobles, el primero dedicado a las abuelas, que tanto hacen por las familias, y al fallecido Miguel Ángel Crespo, al que le piden disculpas porque la fiesta le haya olvidado tan pronto. «Si olvidamos a los nuestros y sólo importan los premios, Miguel Ángel mil perdones, me avergüenza ser un coplero», dicen.

Murga La verdad según se mire ****. Unos espejos que sólo cantan verdades

Estos espejos que sólo dicen verdades vuelven a hacer gala de un humor inteligente y el tipo más original de todo el concurso. Dedican sus cuplés para hablar de los aparatos inteligentes en comparación con Mariano Rajoy y para decir el número que va a salir en el cuponazo, ya que lo saben todo. Para uno de sus pasoobles, crítico con las personas que se pasan toda la sesión con el móvil en la mano y sin respetar la actuación de los grupos, se salen de detrás del espejo y cantan en el escenario.

Comparsa Bésame ****. Príncipes de cuento que cantan a Málaga

Magnífica actuación de la comparsa de Marbella que llega hasta el teatro con un tipo de príncipe azul que busca a su princesa malagueña. En sus pasodobles cantan al pregonero, que es de Alhaurín el Grande, para reivindicar el carnaval de la provincia, y recuerdan que la mujer que les conquiste el corazón debe ser malagueña. Originales cuplés que engarzan el primero con el segundo. En el primero hablan de una infidelidad con su amigo Juan, y en el segundo cuentan que todos sus amigos hacen deporte menos el susodicho Juan.

Murga '¿Pa qué has venio, cabesa?' ****. Unos extraterrestres cabezones que dan risa

Los extraterrestes cabezones del Merchán presentan uno de los repertorios más graciosos de la noche con cuplés chistosos de verdad. Tras bajarse de la nave en la que han llegado a la tierra, hablan de las rebajas - “yo que he conquistado mil planetas no he sido capaces de comprar un tanga en las rebajas”y raptar al autor gaditano Vera Luque por copiar su tipo en estos carnavales. Hacen tipo entre coplas e introducen diferentes cambios en el repertorio respecto al pase de preliminares.

Comparsa Los reyes *****. Los naufragos lanzan letras como misiles

Los naufragos que han renegado de la sociedad actual se salen en semifinales con una actuación sobresaliente. Con dos pasodobles espectaculares le lanzan un bello piropo a Málaga tras 20 años pisando las tablas y le dan un palo al Rey y a la corona. “Si quiere mi reverencia que mire su reino en los ojos de mi pueblo y que se deje el corazón y sea un rey como dios manda”, le espetan. Estribillo precioso y popurrí muy bien hilvanado.

((Al cierre de esta edición falta por actuar la murga 'Los que vienen como anillo al dedo'))