El coro se gusta en Málaga durante una última preliminar con aroma gaditano

Noche de cuchillos largos y de aroma gaditano en el Carnaval de Málaga. La gran cantidad de grupos provenientes de la provincia de Cádiz puso la nota de color de la última preliminar del concurso, en donde se desvelaron las agrupaciones que pasaron a la siguiente ronda del concurso. Pese a todo, la noche estuvo marcada por el regreso a las tablas de un coro, modalidad que no participaba en Málaga desde el año 2013. El coro de los niños de San Ildefonso mostraron buenas formas y gustaron al teatro. Junto a ellos, la murga ‘De fiesta en fiesta’ y la comparsa ‘Los chivatos’ cantaron las mejores coplas.

Los que se mueren por salir con el gordo. Coro ****. Los niños de San Ildefonso convertidos en coro gaditano

Había muchas ganas de escuchar un coro en Málaga y no defraudó. Ataviados como los niños de San Ildefonso se presentan con un repertorio típico gaditano, buenas voces y letras perfectamente escritas. Sus tangos fueron para su tierra y lo que disfrutan en febrero, y para el drama de los refugiados que recorre toda Europa. «En Cádiz no me siento un extraño porque trabajamos dos veces al año: el Niño y Navidad», exponen en su estribillo. Gran actuación de estos coristas carnavaleros y ojalá que regresen durante muchos años a la capital.

Coro 'Los que se mueren por salir con el gordo'. / Eduardo Nieto

De fiesta en fiesta. Murga ****. Divertidos basureros con letras para Málaga

Gran mejoría de estos basureros gaditanos de Los Barrios que el año pasado no lograron pasar de preliminares. Se presentan con mucho humor, cansados de limpiar las calles después de las fiestas porque están sucias y llenas de porquerías y cantan un repertorio muy divertido. Se agradece que en sus letras incluyan guiños a la ciudad, e incluso en un cuplé rapten a la mascota Momo y aseguren que sólo la soltarán si pasan a las ronda de semifinales. Bonito pasodoble en el que reivindican otros carnavales más allá del de Cádiz y hablan de la Alcazaba malagueña.

Murga ‘De fiesta en fiesta’. / Eduardo Nieto

La bella durmiente. Comparsa ***. Buenas letras de los juglares malagueños

Los juglares malagueños aprovechan sus coplas para denunciar el estado de la ciudad y para evitar que empeore. Se presentan con un repertorio my local y buen escrito, hablan de la manzana verde, de la desbandá, de la noria... Sus pasodobles se lo dedican a Pablo Ráez, al que consideran un héroe de acero, y al alcalde, al que critican porque su único deseo es levantar rascacielos en la ciudad. «Debe ser Pedregalejo un pedacito del edén», exponen en su popurrí. Gran mejoría de esta agrupación que el año pasado no pasó de la fase de preliminares.

Tres curros y ¼. Cuarteto ***. Los Bandoleros buscan trabajo para ganarse la vida

El cuarteto de bandoleros Curros Jiménez, uno listillo, el otro tonto, y el otro fumado, buscan trabajo sin mucho espíritu hasta que llega el alcalde para ofrecerles un puesto de trabajo. Actuación graciosa. Dedican sus cuplés a un coche que le han comprado a la parienta y a una visita al polígono Guadalhorce que parecía sexual y termina en la ITV. En el popurrí se lanzan a la calle con tan mala suerte que les sorprende la noche y no ven nada. Se despiden con el público en pie reconociendo el trabajo realizado.

Los chivatos. Comparsa ****. Periódicos que cuentan verdades que son mentira

Estos comparsistas representan a la prensa. Con un disfraz lleno de noticias y un forillo con monumentos del mundo, cantan las verdades según su punto de vista. «Aquí está la comparsa del mala lengua, el que quiera que me compre y el que no que me venda», resumen durante su presentación. En sus pasodobles hablan sobre los mayores, y sobre la vida del Rey en comparación con los jóvenes que deben irse para encontrar un futuro. Letras bien contadas y cantadas. Sus cuplés son para la participación de los chinos en las olimpiadas y para un ‘mannequin challenge’ diferente a todos los que se han escuchado hasta ahora. «Preparo las noches en vela preparando titulares con verdades de mentira y con mentiras que son verdades».

Seluis el veleta. Murga ***. Unos murguistas graciosos con poca personalidad

Murguistas que no saben a lo que se quieren dedicar en la vida. Ataviados con camisetas de Langoste y delante de la tienda Tara se pasan el día siguiendo a Manuel para copiar lo que hace. Siguiendo esa línea, cantan pasodobles graciosos en donde cambian de opinión cuando Manuel da la suya. Los cuplés son para una flatulencia durante un ‘mannequin challenge’ y para criticar a Fernando Trueba por decir que no se sentía español. Actuación divertida de esta agrupación de La Cala del Moral, en la línea de lo que hicieron el año pasado.

'Tu mujer se vuelve loca con lo que enseña esta chirigota'. Murga **. Escuela de seducción para torpes e inútiles

Escuela de seducción a la que se apuntan los alumnos más torpes e inútiles de la ciudad. Hacen muchas parodias entre las coplas y no muestran malas voces, pero las letras no están a la altura. Pasodobles contra la violencia machista y hacia el amor hacia su abuela fallecida. Sus cuplés no despiertan las risas del teatro y van sobre las clases de charla y lo feo que es un alumno que tienen en clase.