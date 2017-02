El Carnaval de Málaga ya tiene semifinalistas

Un total de 14 murgas, 2 cuartetos, 12 comparsas y un coro disputarán a partir del domingo las semifinales del concurso de agrupaciones de canto del Carnaval de Málaga. Pasadas las 2.30 horas, el jurado ha fallado ya en este sábado que en total sean 29 agrupaciones las que pisen las tablas del teatro Cervantes.

Estos son los semifinalistas:

Murgas: Pa que nadie te la quite, Los que vienen como anillo al dedo, ¿Pa qué has venío, cabeza?, La verdad según se mire, Las traigo fritas, Los duros de pelar, Niño, ¡Lo que yo te diga!, Pintando al fresco, Los marisoles, ¿Salimos o no?, Vitoria, malagueña y exquisita, Los secos del Rocío, Los cachafantasmas, Seluis el veleta

Cuartetos: Las ventanillas del Torcal y La princesa del pueblo

Comparsas: La comparsa del maestro, Bésame, Los calleheros, Los canallas, Al pasar la barca me dijo el barquero, Los reyes, El renacimiento, Delirio, El cajonazo, Los guardianes del destino, Los cantores y Los chivatos.

Coro: Los que se mueren por salir con el gordo.