Los ruiseñores del carnaval sobrevuelan el Alameda en una sesión con grandes sorpresas

Era una sesión de la que no se esperaba mucho a priori. Al no participar ninguna de las murgas y comparsas que son cabeza de serie, la atención estaba puesta en el cuarteto ‘La princesa del pueblo’. Pero al grupo de Lama le salieron varios duros competidores:las comparsas ‘Los cantores’ y ‘Los guardianes del futuro’ y la murga ‘Los doblaos’ demostraron que se han presentado con ganas de decir muchas cosas en este concurso.

Los doblaos. Murga ****. Unos actores de doblaje con pasión cuartetera

Actores de doblaje de películas de acción a los que les gustaría doblar las escenas de Nacho Vidal. Ccomienzan su actuación con una parodia cuartetera y posteriormente el director va presentando cada una de las coplas. Sus pasodobles son para contar lo bien que se lo pasan con su grupo y para la dualidad entre la Málaga de los turistas y la de los residentes. Los cuplés son para un rodaje porno y para la subida del precio de la luz.

Comparsa 'Los guardianes del futuro' / Eduardo Nieto

Guardianes del futuro. Comparsa ****. Los caballeros del zodiaco se gustan en el escenario

Gran mejoría de estos caballeros del zodiaco de San Roque que el año pasado no pasaron de preliminares y que en esta ocasión se presentan con mucha fuerza, una voces potentes y una musicalidad exquisita. En sus pasodobles cuentan lo orgullosos que están de cantar con un grupo de amigos y la difícil elección entre dos madres, una que la parió y la otra que lo adoptó. Sus cuplés son para explicar sus trabajos y para el estado de la sanidad en Andalucía y la falta de camas en los hospitales.

Enemigo público nº1. Murga ***. Unos controladores de la zona azul graciosos

Agentes de la zona azul que llegan desde Aguilar de la Frontera y no dejan pasar una a los conductores, a los que multan en cuanto se pasan un minuto. Dedican sus pasodobles a la necesidad que tienen de cantar año tras año y a los millones robados por corrupción en España:«si no te has perdido en lo de sumar, 6.000 milloncetes te deben de dar». Cuplés para el ‘mannequin challenge’ con todo el teatro de pie y para el visionado de un vídeo porno con un final truncado antes de tiempo.

La princesa del pueblo. Cuarteto ****. Princesas de cuento con mucha chispa e ingenio

La princesa del pueblo se quiere convertir en reina y casarse con un futbolista o un actor como Antonio Banderas. Este original cuarteto formado por cuatro mujeres agradan al teatro con una actuación divertida. En la parodia tratan de buscarle un novio a la princesa, que está entre Duda, Cristiano Ronaldo o el Príncipe Gitano pero termina quedándose soltera. Sus cuplés son para una princesa que no recibe el beso del príncipe porque le olía el aliento, y para otra princesa que era tan fea «que hasta la rana le hizo la cobra». En la parodia final, con partes cantadas, siguen buscándole un novio a la princesa, aunque es muy bruta, fea y no sabe cantar. Ypor fin, cuando encuentran partido: «Eres tú el hermano feo del Juan Tamariz». Ingeniosísimo final de repertorio con las cuatro chicas cantando a ritmo de rap.

Los cachafantasmas. Murga ***. Cachas gaditanos que presumen de músculos

Divertida actuación de unos cachas de gimnasio que se pasan todo el día presumiendo de músculos con el pelo engominado y collar al cuello. Hacen tipo entre coplas y en sus pasodobles anuncian que han tomado la decisión de dejar la «chirigota» porque no les merece la pena por los momentos que se pierden con sus hijos, y critican a Susana Díaz por enarbolar la bandera de la izquierda. Preciosa música de pasodobles. Sus cuplés son para lo elaborados que son ahora los ‘gintonics’ y para criticar a quienes suben a las redes sociales fotos de lo que comen. Se crecen en el popurrí, que traen muy bien preparado.

Los cantores. Comparsa ****. Pájaros que convierten las coplas en melodía

Los ruiseñores del carnaval se plantan con gran fuerza para cerrar la sesión de la noche. Gran actuación en el esperado regreso de la comparsa de Ronda, que se lamenta de ser un forastero en el carnaval de Málaga por haber participado también en Cádiz, y para una persona que logra vencer la batalla del cáncer: «yo pude con ese enemigo». Los cuplés de estos pájaros cantores son para un periodo que se pasan separados de su pareja y para un masaje demasiado contundente que les dio un chino. Grandísimas voces y música las que muestran sobre las tablas este grupo rondeño.