Las mujeres y el cuarteto entran en escena al quinto día de concurso del Carnaval de Málaga 2017

Ya iba siendo hora. Los amantes de las voces femeninas y de los cuartetos han tenido que esperar hasta el quinto día de concurso de canto para poder calibrar las opciones de unos y otros. Ya priori ninguno de ellos defraudó. La comparsa ‘La mujer’ hizo gala de buenas voces; mientras que los cuarteteros de ‘Las ventanillas del Torcal’ mostraron un humor fresco. Aunque sin duda, el gran ‘pelotazo’ de la noche fue la actuación de la comparsa de Arroyo ‘El renacimiento’, que mostró sus credenciales para colarse en la final.

La patrulla ****** Murga infantil. La patrulla canina se lleva un diez del jurado

Chase, Marshall y Skye se presentan sobre las tablas del teatro Alameda para cantar como la serie de dibujos de La Patrulla Canina. Entretenida y colorida actuación de este grupo infantil que canta un piropo a Málaga y sobre las actividades extraescolares a las que les apuntan sus padres. «Mamá, no me apuntes más a una extraoescolar, que apuntas más que un francotirador», cantan. El jurado les despide con un diez, como al resto de grupos infantiles que han pasado por el teatro.

Con el conejo asomando de... Murga **. Humor rudo el de los murguista de Puente Genil

Estos magos de Puente Genil se presentan con el Magia Borrás debajo del brazo y no encuentran por ningún sitio el conejo –en referencia su nula capacidad para encontrar mujeres–. Letra en ocasiones soez y fuera de tono que no logra encandilar al teatro. Dedican sus cuplés a la caza de pokemons y a narrar una anécdota de una vez que se ligó a una mujer pero al final le salió rana. «La magia no es mi pasión, ni yo tengo vocación, ni lo hago por diversión, ni por devoción, ni por ilusión, ni por afición, pero era la única forma de que yo tocara un conejo», resumen.

La mujer. Comparsa ****. Buenas voces y repertorio de las primeras mujeres

La primera agrupación femenina que se presenta al concurso llega pisando fuete. Ataviadas como Eva, la primera mujer, «la rebelde pecadora del edén», cantan con voces dulces un repertorio de muchos quilates. Le dedican sus pasodobles a Málaga. El primero es para piropearla, para hablar de sus bellezas y de sus rincones; el segundo para criticar cómo el Ayuntamiento se queda con el dinero de los ciudadanos, que se lo ganan con el sudor de su frente. «Estamos viviendo una guerra»,vaticinan. Gran final de actuación con un popurrí en el que introducen un solo flamenco. Bien trabajado.

Cuarteto ‘Las ventanillas del Torcal’. / Eduardo Nieto

Las ventanillas del Torcal. Cuarteto **** Un hotel antequerano en donde nada sale como debe

El primer cuarteto que sale a concurso representa un hotel antequerano en donde nada sale bien porque el recepcionista es gafe. Por la recepción van pasando los diferentes clientes, como el yerno del dueño, Chispas el manitas o Dora la limpiadora. Bromean al recordar que el año pasado se les rompió una cuerda de la guitarra durante su actuación y dedican sus cuplés a cantar sobre el tipo que ellos llevan y sobre los personajes que salen en el programa Hermano Mayor.

Qué nos gusta una medallita. Murga ***. Unos dioses mitológicos con mucho arte y humor

Dioses mitológicos que llegan a las olimpiadas del carnaval después de cuatro años para llevarse todas las medallas. Divertida presentación a cargo de Zeus que va introduciendo a todos los personajes. Sus cuplés son para hablar del programa First Date, al que fue una mujer tan fea que nunca había conocido a un hombre, y para contar que ellos tienen un amigo al que le encanta los Cantajuegos y tiene 40 años. Se crecen durante el popurrí.

El renacimiento. Comparsa ****. Unos creadores de coplas que renacen cada carnaval

La comparsa de Arroyo de la Miel se presenta en el teatro haciendo lo que verdaderamente sabe hacer: cantar. Estos Leonardo da Vinci copleros le cantan con alegría a Málaga con un repertorio muy local como nos tiene acostumbrados. Preciosa letra para piropear a la farola, que sigue «tan guapa y tan señora, tan marinera y tan malagueña». El segundo pasodoble es para la afición, a la que agredecen el cariño que les muestra todos los años.

Los sinvergüenzas. Comparsa ***. Unos creadores de coplas que renacen en cada carnaval

Vendedores ambulantes del callejón, venden con todo lo que se puede comerciar, desde la felicidad hasta la fama o la riqueza. Son vendedores de humo que se presentan con dos pasodobles muy críticos, el primero para la España que no ha sabido lavar sus cuentas pendientes, y para el drama de los refugiados.

Los iluminatis con tomati. Murga ***. Electricistas con acento italiano y repertorio divertido

Los electricistas cordobeses llegados desde el Vaticano realizan una actuación divertida y con ganas de agradar a un teatro despoblado. Pasodobles críticos y cuplés divertidos para hablar sobre la parienta y para hablar sobre los toros, dicen que son animalistas porque les gusta el rabo de toro. Se despiden con un popurrí en el que van contando diferentes anécdotas con clientes que han tenido.