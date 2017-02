Picasso y unos gordos hambrientos brillan en la primera preliminar del carnaval

Por fin llegó el día. El teatro Alameda levantó ayer el telón para acoger la primera preliminar del concurso de agrupaciones de canto del Carnaval de Málaga y disfrutar de las primeras coplas del año. La primera fue una noche de contrastes, en donde destacaron especialmente las comparsas ‘Bésame’ y ‘La comparsa del maestro’, con dos estilos radicalmente opuestos. En la modalidad de murgas sorprendieron ‘Los estrellaos’ de Estepona y ‘Por ahí no paso’, la murga de Rute.

No me toques las palmas... Murga. Unos locos con muchas ganas estrenan las tablas

La encargada de abrir la batalla de coplas en el teatro Alameda lo hace con una buena actuación en líneas generales. Los componentes de esta agrupación de Córdoba se presentan como locos que salen de un manicomio y realizan toda su actuación con una camisa de fuerza puesta, con lo que no pueden gesticular y no les queda otra que moverse sobre el escenario. Sus cuplés son para hablar del programa First Date y para los futbolistas Ronaldo y Messi. Le ponen ganas, cantan bien y hacen tipo. Por poner un pero, al repertorio le falta algo de chispa.

La comparsa del maestro. Comparsa. Repertorio malagueño por los cuatro costados

Magnífica actuación de la comparsa de Jesús Gutiérrez, que se presenta en el escenario como Picasso y hace disfrutar al teatro con una actuación muy musical y con letras bien planteadas. Sus pasodobles son para alabar al próximo pregonero de la fiesta, Dede Cortés, y para cantarle a Adrián, el niño que quiere ser torero. «Te pintaré sonrisas para tapar tus cicatrices», cantan ante un teatro entregado. Divertido cuplé en el que involucran al público para hacer un ‘mannequin challenge’. Se agradece un repertorio tan malagueño.

Por ahí no paso Murga. Unos gordos con muchas ganas de fiesta

Divertidos gordos que sólo se comen las cosas que tienen grasa. Forillo lleno de restaurantes de comida rápida y ellos muy metidos todo el tiempo en el tipo. Bonito pasodoble en el que cuentan que la báscula no va a marcar los amigos que tenga. En la tanda de cuplés hablan del rodaje de Juego de Tronos y de una visita del alcalde a Rute. Sin duda, su popurrí es lo mejor de toda la actuación con algunas cuartetas de gran nivel, como una en la que se van a la nevera a por agua y se lo comen todo.

Hábitat Comparsa . Los elfos de Benamejí apuntan buenas maneras

Bonitos disfraces de estos elfos que viven en el bosque y que se presentan envueltos en una gran bruma verde. Comienzan, como es obligado, con un piropo a Málaga en el que cuentan las ganas que tenían de volver a cantar en la capital, y continúan con un canto a los juegos durante la infancia. Apuntan buenas maneras, pero les falla algo la afinación y se hace complicado seguirles en algunos momentos por el exceso sonido del bombo y la caja.

Bésame. Comparsa. Príncipes enamorados del carnaval

Comparsa muy bien cantada cuyos componentes se presentan con un tipo de príncipes azules dispuestos a conquistar a las princesas del carnaval. Letras muy sentidas que llegan directas al corazón. Los pasodobles son para cantar las ganas que tenían de volver al concurso y para el drama de un padre que trabaja lejos de su hogar y debe acostar a los niños a través de una llamada telefónica. Esta agrupación, que el año pasado obtuvo el quinto premio en su modalidad, hace gala de coplas muy bien cantadas . Actuación muy melódica, sin dar grandes voces ni gritos excesivo.

Los estrellaos. Murga. Artistas con poco futuro y letras comprometidas

Los murguistas de Estepona se presentan como una agencia de colocación de artistas con poco futuro. Disfraces todos diferentes y aprovechan la presentación para hablar de cada uno de ellos. De su repertorio destaca la primera gran letra crítica de este carnaval: contra las listas de espera en la sanidad andaluza. Sus cuplés son para los problemas que tiene Málaga con Limasa, los bomberos o la polémica construcción de la torre de la Catedral, y para hablar de su suegran. Intentaron animar al público durante el popurrí haciéndoles cantar con ellos. Buena actuación.

Ánimas. Comparsa. Buenos pasodobles desde Puente Genil

Muy bien plantada la comparsa de Puente Genil, que presume de buenas voces y demuestra que las agrupaciones de fuera pueden aportar mucho al concurso. Estas ánimas cantan una preciosa tanda de pasodobles: el primero en defensa de Adrián, el niño que quiere ser torero; y el segundo sobre la Semana Santa de toda Andalucía. Actuación más que digna con un interesante cambio de vestuario al final del popurrí. “Deja que esta noche purifique mi alma”, concluyen.

A nuestro aire. Murga. Muñecos coloridos que le ponen ganas sobre el escenario

Estos muñecos que vuelan con el aire llegan desde Marbella con ganas de pasarlo bien. Con unos disfraces muy coloridos y llamativos, cantan a quienes les critican porque en Marbella soplen vientos gaditanos y hacen un juego de palabras con el acento de la palabra Málaga. Los cuplés son para hablar de los cuernos que le puso su mujer y para una mala experiencia que vivió en Chueca.