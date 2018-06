El PP vuelve a reclamar a la Junta que termine la Carretera del Arco tras 25 años Los populares colocan una estaca en el trazado para exigir al Gobierno andaluz que culmine el proyecto de unir Vélez-Málaga con Marbella E Martes, 5 junio 2018, 00:24

cabezas. La Carretera del Arco fue un proyecto planteado con motivo de la Expo 92 de Sevilla, aunque nunca se llegó a culminar. Planteaba conectar Vélez-Málaga con Marbella por el interior de la provincia. Sin embargo, la A-356 se quedó en Casabermeja. Por este motivo, la secretaria general del PP de Málaga, Patricia Navarro, colocó ayer una estaca en el trazado donde la Junta de Andalucía debería haber llevado a cabo este proyecto, una vía que los populares vuelven a reclamar «después de haber sido anunciada por el PSOE hace más de 25 años». Esta estaca en la comarca de la Axarquía forma parte de la campaña que el PP está desarrollando en la provincia para denunciar las infraestructuras con retrasos y aún pendientes por el Gobierno andaluz.

Así lo indicó Navarro junto a la vicesecretaria de Política Municipal del PP malagueño, Natacha Rivas, y el alcalde de Riogordo, Antonio Alés (PP). Navarro detalló que esta carretera, «que no cuenta con el respaldo de los socialistas al frente de la Junta, es fundamental para crear oportunidades al unir dos polos de desarrollo como los litorales oriental y occidental».

Esto sería posible, al quedar unidas por carretera Marbella y Vélez-Málaga, con el añadido de que incluiría en su trazado la Alta Axarquía, «área de esta comarca con necesidades de mejora en comunicaciones para dar un impulso al sector agroalimentario». No es la primera vez que el PP reclama esta vía, de hecho lo han llevado al Parlamento «en numerosas ocasiones», tanto como Proposiciones no de Ley (PNL) como interpelaciones, «pero la respuesta siempre es la misma, este proyecto lo tienen aparcado y no hay forma de que arranque». Por todo ello, ha pedido tanto al PSOE «como a Ciudadanos, que sustenta al Ejecutivo socialista, que dejen de dar la espalda a la Axarquía, rechazando este tipo de proyectos, fundamentales para el desarrollo», dijo.