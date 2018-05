Vélez-Málaga urge a Fomento una reunión para desbloquear el tranvía tras seis años parado El alcalde confía en cerrar un acuerdo con la Junta para reanudar el servicio antes de finales de año después del pacto firmado por el Consistorio de Jaén EUGENIO CABEZAS Martes, 15 mayo 2018, 00:25

A un mes de alcanzarse el 75% de la legislatura, y cuando se cumplirán también seis años sin que el tranvía discurra por las calles y avenidas de Vélez-Málaga, el que presumió de ser el primer sistema moderno en Andalucía continúa encerrado en las cocheras frente al centro comercial El Ingenio, suponiendo un gasto de unos 400.000 euros anuales más que cuando funcionaba. Aún así, el equipo de gobierno cuatripartito en el Ayuntamiento de la capital de la Axarquía continúa repitiendo que su máxima prioridad es reanudarlo.

Sin embargo, todavía no se ha concretado el acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía para que la administración regional financie el 40% del déficit del servicio. El alcalde, Antonio Moreno Ferrer (PSOE), y el concejal de Transportes, Marcelino Méndez-Trelles (PA), anunciaron ayer que en la Junta de Gobierno Local se aprobó un acuerdo para solicitar a la Consejería de Fomento una reunión «urgente» con el consejero del ramo, Felipe López, para concretar esta aportación, después de que en los últimos días se haya consumado un acuerdo similar con el Consistorio de Jaén.

La pasada semana también se conoció la resolución de la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que determinó que el sistema tranviario de Vélez-Málaga, que supuso un desembolso autonómico de 40 millones de euros, no generó un alcance contable en las arcas municipales. En este sentido, Méndez-Trelles recordó que el Tribunal de Cuentas no decidió investigar el caso del tranvía de Vélez-Málaga por detectar supuestas irregularidades «si no porque el Partido Popular así lo ha estado solicitando durante años, alegando supuestamente el despilfarro y el desastre de la puesta en marcha del tranvía de Vélez, cosa que absolutamente desmiente la resolución del Tribunal, eximiendo al Consistorio veleño de cualquier fianza o penalización al respecto», sostuvo.

Según detalló el edil veleño, en un primer informe del Tribunal de Cuentas, fueron cinco las supuestas irregularidades detectadas que, tras presentar recurso el Ayuntamiento, quedaron tan sólo tres de ellas para su fiscalización. «De las tres, ninguna hace alusión alguna a la falta de claridad en los contratos o a la falta de control en la gestión, como viene criticando el PP del señor Bonilla», destacó.

Méndez-Trelles defendió «el carácter meramente político que ha tenido toda esta cuestión del tranvía». «Hubo un momento en el que varios alcaldes populares, entre ellos el de Vélez-Málaga, se pusieron de acuerdo para ir en contra del transporte publico con el sistema tranviario y fue el desencadenante de la situación que estamos viviendo hoy», declaró.

40 millones de inversión

«Conociendo la noticia del acuerdo para la reanudación del tranvía de Jaén, hoy me siento más optimista porque pienso que la Junta está haciendo su trabajo y, viendo el acuerdo que se está negociando también para el tranvía de Vélez-Málaga, son muchas las posibilidades de que nuestro sistema tranviario vuelva a funcionar pronto y que los 40 millones de euros que costó vuelvan a tener el uso para el que fueron invertidos», añadió Marcelino Méndez-Trelles.

El edil de Transportes finalizó haciendo un llamamiento al Partido Popular, «ya que deberían tener la decencia de pedir disculpas a muchas personas de las que han pasado por este Ayuntamiento en los últimos años, a los que han acusado de tantas supuestas irregularidades en la gestión del tranvía, que hoy se demuestran falsas», dijo. «El PP de Vélez ha quedado nuevamente en evidencia por perjudicar a los vecinos con la paralización del tranvía y por la mala gestión de su portavoz», aseguraron Moreno Ferrer y Méndez-Trelles.

Según ello, el Tribunal de Cuentas deja patente que no han existido irregularidades técnicas ni económicas en la puesta en marcha de este medio de transporte y, sin duda, «debemos reconocer el buen trabajo de los técnicos del Ayuntamiento que han informado al tribunal sobre todos y cada uno de los aspectos requeridos».