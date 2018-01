Vélez desiste del centro de interpretación de la industria agroalimentaria l Ayuntamiento deberá devolver la subvención de la ITS e indemnizar a las seis empresas que se presentaron a la licitación AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 18 enero 2018, 11:10

El proyecto para ubicar en la antigua fábrica Nuestra Señora del Carmen de Torre del Mar un centro de interpretación de la industria agroalimentaria no se llevará finalmente a cabo, y ello a pesar de que el Ayuntamiento llegó a licitar en 2016 el material que dotar a dicho espacio expositivo del equipamiento necesario con un presupuesto de 168.000 euros, y de disponer de la financiación pertinente dentro de la Iniciativa de Turismo Sostenible puesta en marcha por la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía y gestionada por la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Axarquía. De los 168.000 euros de presupuesto, 100.000 corrían a cargo de la ITS, mientras que los 68.000 restantes debían ser soportados por la arcas municipales a través de un crédito a largo plazo de formalizado por el Ayuntamiento en 2015 para inversiones.

A pesar de ello el alcalde, Antonio Moreno, firmó el pasado el pasado 3 de enero un decreto desistiendo del procedimiento de contratación del suministro del equipamiento necesario para el centro de interpretación, a la vez que a compensar a las empresas que concurrieron al procedimiento de licitación hasta un máximo del 0,3 por ciento del importe de licitación con un tope máximo de 3.000 euros, a cada una, aún cuando no llegó a adjudicarse el contrato. Al concurso concurrieron seis licitadores.

Según consta en el decreto de Alcaldía, la medida se produce después de que en junio del pasado año la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía decidiera iniciar el procedimiento de reintegro de la subvención, al no haber justificado el Consistorio su realización en el plazo previsto, el 30 de abril de 2016. La mesa de contratación para adjudicar el suministro del equipamiento, que contaba con un plazo de cuatro meses, no llegó a abrir las propuestas económicas por no tener claro en aquel momento el plazo de ejecución fijado por la Junta.

Ante esta situación, unido a que el Ayuntamiento no contaba con el total de la subvención (100.000 euros ), la Intervención municipal formuló reparo en el expediente. La Consejería reclama al Ayuntamiento el reintegro de las cantidades adelantadas para el centro de interpretación, unos 41.865 euros, incluido 2.865 euros por los intereses generados .

El PP ha criticado que el Ayuntamiento haya dejado perder esta subvención y exige saber cuántas otras se han devuelto en esta legislatura.