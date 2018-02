Vecinos denuncian molestias por ruidos y suciedad de los alumnos de un instituto Imagen de la suciedad y el mobiliario instalado por los alumnos. :: e. c. Los residentes de la urbanización Gran Sol se quejan de que estudiantes del IES Bezmiliana se cuelan en sus instalaciones en horario lectivo EUGENIO CABEZAS RINCÓN DE LA VICTORIA Martes, 6 febrero 2018, 00:39

Los vecinos de la urbanización Gran Sol, situada justo enfrente de la entrada principal al IES Bezmiliana de Rincón de la Victoria, han denunciado las molestias por ruidos y suciedad que vienen soportando desde hace unos meses por parte de grupos de alumnos del centro educativo, que según denuncian, se adentran en los jardines de la zona para realizar acampadas, fumar y beber en horario lectivo, según detalló ayer a este periódico el presidente de la comunidad de vecinos, Juan José Carrillo.

«Primero entraban por el 'parking' de la zona de arriba y en un terreno de la urbanización han montado un auténtico campamento y han introducido sillas, mesas, un toldo... donde pasan las mañanas, dejando basura y suciedad», describió este residente, quien aseguró que «en varias ocasiones ha llamado a la Policía Local para solicitar su ayuda con este asunto pero por diversos motivos no han podido ayudarnos, lo que sí nos han recomendado es que les informemos por escrito de la problemática», dijo.

Según Carrillo, tras llamar la atención «en múltiples ocasiones y desmontar el campamento» ha disminuido la afluencia, «pero aún no hemos procedido a la limpieza por el coste que esto va a acarrear a la comunidad». «Ahora están ocupando la pista deportiva de la urbanización, que había sido objeto de una rehabilitación completa hace un año y los alumnos han causado algún daño y efectuado pintadas», dijo, al tiempo que añadió que «en cuatro ocasiones» ha hablado con el director o el jefe de estudios del centro sobre la problemática «pero ellos me dicen que no pueden hacer nada para controlar a sus alumnos», se quejó este vecino, que ha pedido ayuda al Consistorio.

Por su parte, fuentes municipales apuntaron a este periódico que van a reunirse con la dirección del IES rinconero y han dado órdenes a la Policía Local de reforzar la vigilancia en este entorno, aunque advirtieron que la suciedad y los daños se han producido en el interior de zonas privadas.