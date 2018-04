Vecinos de Benajarafe se manifiestan contra el cierre de la agencia de lectura Imagen de la protesta celebrada ayer a las puertas del edificio. El Ayuntamiento decidió cerrar en enero las bibliotecas de Benajarafe, Chilches, Almayate y Triana tras finalizar los contratos de los auxiliares AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 19 abril 2018, 00:22

Los vecinos de Benajarafe alzaron ayer su voz contra el cierre de la biblioteca del pueblo por decisión del Ayuntamiento de Vélez, manifestándose ante las puerta de la agencia de lectura, en una protesta convocada por la asociación de madres y padres de alumnos (AMPA) Los Arquillos de la localidad. Tras cuatro meses de cierre a cal y canto y sin recibir ninguna respuesta a los escritos remitidos por las madres y padres pidiendo explicaciones, el AMPA protagonizó ayer una concentración a la que acudieron numerosos escolares.

«La cerraron sin dar tiempo si quiera a los vecinos a devolver los libros que habían sacado, por lo que como usuarios de la red de bibliotecas del municipio no sólo no lo han podido devolver sino que no se les permite sacar nuevos libros», explicó ayer una de las madres que secundó la protesta, Amparo Marina.

La situación de la agencia de lectura de Benajarafe no es la única. Otras tres agencias más de lectura del municipio permanecen también cerradas desde enero pasado (Chilches, Almayate y Triana) por la misma causa: la finalización de los contratos de los auxiliares de biblioteca que se encargaban de prestar sus servicios en tales centros y la no renovación de los mismos. Al menos, así lo explicó ayer la concejal de Cultura en el Ayuntamiento, la socialista Cynthia García.

Sin embargo, la explicación del Ayuntamiento en los vecinos en forma de aviso pegado en la puerta de los centros de lectura fue la siguiente: «Se comunica que por razones administrativas la biblioteca de Benajarafe permanecerá cerrada desde el 12 de enero hasta nuevo aviso. Disculpen las molestias».

Según García, el área de Personal del Ayuntamiento no autorizó la renovación ni contratación de otros auxiliares para seguir manteniendo abiertas por falta de consignación, lo que significa que habrá que esperar a la aprobación de la cuentas municipales para este año. No obstante, la edil no se atreve a hablar de fechas para volver a abrir de manera definitivas las cuatro agencias de lecturas. En cambio, si anunció que a partir de la próxima semana se abrirá de manera provisional, aunque no todo los días. En el caso de las agencias de Benajarafe y Chilches la apertura será dos días a la semana, que todavía no se han determinado, y en el caso de las de Almayate y Triana un día por semana de forma alternativa.