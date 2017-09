PP y C’s tumban dos modificaciones de crédito del tripartito por 1,3 millones en Nerja El tripartito de PSOE, IU y EVA-Podemos contó ayer con el apoyo de la edil no adscrita, Lola Sánchez. / E. C. Las formaciones, que suman la mayoría absoluta, reprochan a PSOE, IU y EVA-Podemos «falta de consenso» en las subvenciones a entidades y ausencia de proyectos EUGENIO CABEZAS Jueves, 21 septiembre 2017, 00:59

El equipo de gobierno tripartito en minoría en el Ayuntamiento de Nerja, formado por PSOE, IU y EVA-Podemos, no consiguió sacar ayer adelante en un pleno extraordinario dos modificaciones de crédito, por valor de 1.321.120 euros, para el pago de subvenciones a entidades y ONG locales y para la ejecución de diversos proyectos de mejora urbana, tras el rechazo de PP y Ciudadanos, que suman la mayoría absoluta, con 11 de los 21 concejales.

Ambas formaciones en la oposición, que vienen negociando una moción de censura desde hace casi un año, reprocharon al tripartito, liderado por la alcaldesa socialista, Rosa Arrabal, «falta de consenso» en las subvenciones que se iban a otorgar a más de medio centenar de colectivos locales. Sobre los fondos para distintos proyectos de mejora urbana, criticaron que los expedientes no incluyan la concreción de estas iniciativas. Por estos motivos, PP y Ciudadanos votaron a favor de dejar ambas modificaciones de crédito sobre la mesa.

El tripartito argumentó que ambas iniciativas «contaban con todos los informes técnicos y jurídicos favorables», y reprocharon a PP y C’s «la paralización del Ayuntamiento por motivos políticos», en alusión a la moción de censura. La que fuera portavoz de la formación naranja y ahora edil no adscrita, Lola Sánchez, respaldó las modificaciones de crédito, argumentando que ante el bloqueo del Presupuesto para 2017 que llevaron a cabo ambos partidos a finales del pasado julio, el tripartito ha tenido que optar por esta vía, siguiendo las recomendaciones del interventor del Consistorio. «Son razones espúreas las que les llevan a votar que no, critican que el tractor no anda pero no le dan gasolina al tractor», afirmó.

El gobierno tripartito critica la «paralización por motivos políticos» en alusión a la moción de censura que negocian

La portavoz del PP, Gema García, reclamó al tripartito «una mesa consensuada» para definir las subvenciones. «Estas cantidades no han pasado por ningún sitio, se aprueban sin criterios. Vamos a gobernar desde la oposición. No vamos a aceptar chantajes», agregó. Dirigiéndose a varios de los asistentes como público les dijo que «antes de final de año» iban a cobrar las ayudas. Sobre los fondos para distintas obras dijo que este año ya se aprobó en Junta de Gobierno Local destinar más de cinco millones a proyectos «y no se ha hecho ninguno». «Dejen de hacer oposición a la oposición. Venden que intentan hacer cosas y no hacen nada», aseguró García.

«Informes no preceptivos»

La portavoz de la formación naranja, Mari Carmen López, reprochó al gobierno tripartito que «olvidan que no tienen mayoría, tienen que contar con nosotros». Por su parte, el portavoz socialista y concejal de Infraestructuras, José María Rivas, recriminó que PP y C’s vuelvan a pedir informes «que no son preceptivos». «Ustedes lo que quieren es gobernar, no colaborar con este gobierno», les espetó. El edil socialista detalló que algunos proyectos de los que pretendían financiar con estos fondos ya los contempló el PP en la última de las cinco legislaturas en las que estuvo al frente del Ayuntamiento, con José Alberto Armijo como alcalde.

«Ustedes no estabilizaron el talud de la playa de Burriana, a pesar de que lo aprobaron en una Junta de Gobierno, y en el Mirador del Bendito permitieron que se ocupara una propiedad privada con las obras de la depuradora, sin negociar con el dueño», les reprochó. La portavoz de IU y edil de Cultura, Anabel Iranzo, aseguró que las subvenciones a colectivos son «prácticamente las mismas que daba el PP, y si no hay criterios es porque nunca ha habido una ordenanza».

La alcaldesa anunció que tras el rechazo de PP y C’s a las modificaciones de crédito iban a poner en conocimiento del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo estos hechos, «ante la posibilidad de que se produjesen daños personales o materiales como consecuencia de no ejecutar algunas obras que son muy urgentes por cuestiones de seguridad», dijo.

De los 1,3 millones de euros se iban a destinar 600.000 euros para reurbanizar una calle, 300.000 a estabilizar los taludes de la playa de Burriana, 268.250 euros a clubes y entidades locales, 133.000 a promoción cultural, 65.000 a subvencionar el transporte y 79.500 a planes sociales.