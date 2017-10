El TSJA abre la vía a la indemnización de un promotor inmobiliario con 1,2 millones El convenio urbanístico permitió conseguir los suelos donde se ejecutó la plaza de la Constitución. :: e. c. Una sentencia da la razón al antiguo propietario de los suelos donde se construyó el aparcamiento público al incumplirse un convenio urbanístico de 2004 EUGENIO CABEZAS. Lunes, 23 octubre 2017, 01:11

::Las maltrechas arcas municipales del Ayuntamiento de Rincón de la Victoria, con una deuda que rebasa los 65 millones de euros, podrían enfrentarse, a la vuelta de unos meses, a un nuevo pago millonario derivado de la gestión de los convenios urbanísticos suscritos durante los años del boom inmobiliario. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha dictado una sentencia, a raíz de un recurso de una promotora, que abre la posibilidad a tener que indemnizar con 1.225.000 euros, más los intereses legales de demora, a esta sociedad por el incumplimiento de un acuerdo suscrito en 2004.

Los hechos en cuestión se remontan al año 2004, cuando bajo el bipartito de José Domínguez Palma (PSOE) y Francisco Salado (PP) y como parte de un acuerdo dentro del proyecto urbanístico para edificar en el Llano de Torroba, la actual plaza de la Constitución, el Ayuntamiento rinconero se comprometió al pago de esa indemnización si no se procedía a recalificar, de rústica a urbana, la finca de El Pozuelo, situada en Benagalbón.

En septiembre de 2015, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Málaga desestimó el primer recurso de la constructora Jetordi 5 S. A. alegando la prescripción de la demanda, ya que el convenio establecía la fecha máxima para recalificar ese suelo el año 2008, un hecho que dio pie además para que el secretario municipal, Miguel Berbel, el 5 de febrero de 2015, diese carpetazo al pago de la indemnización.

El bipartito, de PP y PA, sostiene que no cabe el pago porque la Junta no autorizó la recalificación

Sin embargo, en la sentencia dictada por el Alto Tribunal andaluz, aunque no se condena al Ayuntamiento al pago inmediato, sí se da la razón al promotor, por lo que se abre la vía a tener de indemnizarlo con esos 1.225.000, a lo que habría que sumar los intereses de demora. En 2015 el montante de la cantidad exigida por el promotor era de 1,6 millones de euros. Sin embargo, los informes de los técnicos municipales consideraron que no cabía pagar esa indemnización, ya que el incumplimiento del convenio urbanístico no fue imputable al Ayuntamiento, sino que el responsable último fue la Junta de Andalucía, al no autorizar la recalificación de los suelos en Benagalbón.

Salado quería pagar en 2014

Fuentes municipales dijeron a SUR que la postura del equipo de gobierno bipartito, de PP y PA, es no realizar ningún tipo de pago a la espera de conocer si los herederos del promotor Jesús Torroba, que falleció el pasado verano, deciden recurrir ante una nueva instancia judicial o presentar una nueva reclamación patrimonial en el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria en base a la reciente sentencia del TSJA.

Según anunció en febrero de 2016 el concejal de Medio Ambiente, José María Gómez 'Pepín' (PA), tanto una sentencia de septiembre de 2015 como el informe del secretario del 5 de febrero de ese año, han desestimado los requerimientos de la empresa Jetordi 5 S. A. para que el Consistorio abonase los 1.225.000 euros, más 375.000 euros en intereses, «que el anterior regidor, Francisco Salado (PP)- en el cargo nuevamente desde junio pasado gracias a una moción de censura suscrita con PA y Ciudadanos-, tenía previsto pagar a principios de 2014», matizó el edil rinconero.

Gómez dijo que no procedía pagar dichas cantidades y así lo expuso, entonces como concejal en la oposición, hace tres años: «Salado iba a pagar esas cantidades, pero desde el grupo municipal andalucista conseguimos detener el proceso al solicitar un informe al secretario, que finalmente declaró inadmisible el requerimiento de la empresa y el intento de pago».