El tripartito busca una solución para no poner en peligro los cinco millones de los fondos europeos En el aparcamiento del río Chíllar se ha colocado un cartel sobre la ruta de Los Cahorros. :: e. cabezas PSOE, IU y EVA-Podemos tratarán de llevar a pleno modificaciones de crédito para poder iniciar los proyectos, que tienen que ejecutarse antes de 2022 EUGENIO CABEZAS Domingo, 10 septiembre 2017, 01:09

A comienzos de octubre de 2016, la provincia recibió un premio 'gordo' de 40 millones de euros, dentro de los fondos europeos de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI). Málaga capital (15), Estepona (10), Nerja (5) y de forma indirecta Antequera, Ardales, Álora y Valle de Abdalajís, dentro de los 10 millones para la Diputación, fueron los agraciados con esta 'lotería' de millones europeos que el Ministerio de Hacienda concedió hace ahora once meses. Posteriormente, el pasado mes de mayo, Vélez-Málaga se sumó a esta lista de municipios beneficiados, al conseguir otros 10 millones de euros en una segunda convocatoria.

En el Consistorio nerjeño, el equipo de gobierno tripartito en minoría, formado por PSOE, IU y EVA-Podemos, mira «con preocupación» cómo avanza el calendario y están teniendo «serias dificultades» para conseguir poner en marcha los proyectos aprobados por el Ministerio. No en vano, el Presupuesto de 2017 fue rechazado el pasado julio por PP y Ciudadanos, que suman la mayoría absoluta, con once de los 21 concejales, de manera que las cuentas de 2016 están prorrogadas. Este documento no contemplaba todas las actuaciones previstas para financiar con fondos europeos, a lo que se suma el hecho de que la legislación impide prorrogar el capítulo de las inversiones.

Sin embargo, el portavoz del PSOE y concejal de Infraestructura, José María Rivas, ha asegurado que están trabajando para buscar una solución a este asunto, de manera que no se pongan en riesgo los cinco millones de euros de inversiones previstas, a los que se tendrán que sumar otro 1.250.000 euros que tiene que aportar el Consistorio, ya que la iniciativa contempla la financiación en un 80% con fondos europeos y el 20% restante con aportaciones municipales. Así, el edil ha avanzado que van a preparar modificaciones de crédito para llevarlas al pleno y tratar de contar con el apoyo de los dos partidos que conforman la oposición.

Eso sí, el edil ha admitido que el escenario es «muy complicado», ya que ambas formaciones vienen negociando una posible moción de censura desde hace más de un año, y en los últimos meses han tumbado iniciativas similares de modificaciones presupuestarias y de créditos para otras cuestiones del día a día del Ayuntamiento. «Hacemos un llamamiento a la responsabilidad del PP y de Ciudadanos, necesitamos sacar adelante estos proyectos para no poner en peligro los fondos europeos que conseguimos hace ahora casi un año», ha apostillado el concejal nerjeño.

Centro de formación

Entre los proyectos contemplados en la iniciativa bautizada como 'Nerja Adelante' se incluyó el desarrollo de un plan de inserción sociolaboral en la barriada de Los Poetas, mejorar el patrimonio natural, con el acondicionamiento del cauce medio y alto del río Chíllar, impulsar actuaciones de eficiencia energética y 'smart-city' y la creación de un anillo verde en el entorno de la playa de Burriana.

Entre los proyectos en los que está trabajando el Ayuntamiento nerjeño se incluye la reordenación del cauce medio del río Chíllar, con el objetivo de poner coto a la masificación que sufre el paraje de Los Cahorros, especialmente en primavera y verano. Así, pretenden acondicionar los accesos y crear un centro de recepción de visitantes junto a la antigua cantera, lo que permitirá un mayor control.

Otro proyecto destacado es la terminación del centro de formación, un edificio que está en fase de estructura desde hace más de una década, en la barriada de Los Poetas. De los 3.477.000 euros en los que se ha presupuestado, dos millones de euros se financiarían con cargo a los fondos europeos EDUSI, dentro del apartado de Inclusión Socio-Laboral.