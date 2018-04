De Torre del Mar a fichaje estrella en el mundo del 'fitness' Alejandro Sánchez, en una de las coreografías que ha grabado con la marca. / SUR Alejandro Sánchez, de 25 años, es el único español que trabaja como embajador para los programas de entrenamiento de Les Mills, un selecto club en el que sólo hay otras ocho personas en todo el planeta EUGENIO CABEZAS Sábado, 7 abril 2018, 00:42

El joven Alejandro Sánchez, de 25 años, ha crecido entre tatamis, pesas y salas de aerobic. Su padre, Manuel, es el dueño del gimnasio Sensei, en Torre del Mar, desde hace más de tres décadas. De ahí que con apenas 3 años ya empezó a practicar el taekwondo, un arte marcial en el que es cinturón negro primer dan. A los 14 años se hizo monitor de los programas de 'fitness' de Les Mills, la marca deportiva líder en este tipo de entrenamientos en todo el mundo. Pero el gran salto lo dio a finales del pasado año, tras ser fichado por la empresa neozelandesa como uno de los nueve embajadores encargados de protagonizar las grabaciones de las rutinas de entrenamiento que luego se venden a los centros deportivos.

«No es ni mucho menos como el fútbol, ya quisiera yo, aquí los cachés no son tan altos, pero no me puedo quejar en absoluto, porque estoy viajando mucho y está siendo una gran experiencia», confiesa el joven deportista torreño, que ha participado ya en tres grabaciones de programas Les Mills, en Ámsterdam (Holanda), Estocolmo (Suecia) y Auckland (Nueva Zelanda). «De momento han sido todos de coreografías del programa 'Sh'bam', que es un tipo de entrenamiento basado en el baile, pero este mes vuelvo a Nueva Zelanda para grabar 'bodycombat', 'Barre', que está inspirado en el ballet, y 'Tone', basado en la tonificación muscular», explica Sánchez.

Estas grabaciones exigen un esfuerzo físico y mental considerable, ya que se desarrollan en jornadas maratonianas, desde las 6 de la madrugada hasta las 8 de la tarde, según explica el joven, quien aclara que lo importante «no es tener un físico espectacular, ni ser un modelo de portada, sino tener un buen estado de forma, un aspecto saludable y sobre todo ejecutar bien las técnicas, ya que al mismo tiempo que hacemos los ejercicios y las coreografías, debemos dar instrucciones sobre los pasos o la musculatura que estamos trabajando», describe.

No en vano, esos vídeos en los que participa el joven torreño son los que se proyectarán luego en los gimnasios de todo el mundo, previo pago, claro, de los derechos que cobra la marca deportiva, que tiene a su vez un acuerdo con la multinacional Reebok para comercializar también distintas prendas y calzado que se usan en los entrenamientos. El selecto club de los embajadores de Les Mills lo forman, junto a Sánchez, otros dos europeos: el alemán René Voguel y el francés Román Prevedello. Además, hay un embajador malasio, otro de Sudáfrica, uno de EE UU y tres neozelandeses.

«En un principio el contrato que tengo es por un año renovable, porque pueden ocurrir imprevistos como una lesión, y no te lo hacen por más tiempo, pero normalmente, una vez que se eligen, sueles estar cinco años, si todo va bien», confiesa el joven deportista, quien cree que lo más importante para mantenerse es «disfrutar sobre el escenario, delante de las cámaras y con la gente». «Hemos hecho exhibiciones con hasta 2.200 personas delante, bailando contigo. Es un subidón de adrenalina muy grande», dice Sánchez, que es un gran aficionado al 'hip-hop', un estilo musical que comenzó a practicar siendo adolescente.

En el horizonte más cercano, el joven torreño tiene previsto desplazarse a Nueva Zelanda antes de que acabe este mes para una nueva grabación. Posteriormente, acudirá a Ginebra, en Suiza, en el mes de junio, y en octubre volverá a la capital sueca. «Es un gran honor y un orgullo llegar a este nivel. Los programas de 'fitness' de Les Mills son los más seguidos en todo el mundo, es raro el gimnasio que no los tiene», asegura.

Creado en 1968 por el cuatro veces atleta olímpico neozelandés Les Mills, junto a su hermano Colleen, los programas de entrenamiento de esta marca suman hoy en día 14 variantes, entre las que las más conocidas son 'bodypump', bodycombat', 'bodyjam', 'bodyattack', 'bodyflow', 'bodystep' y 'RPM'. Está presente en más de 60 países, con más de 12.000 gimnasios y centros deportivos asociados, en los que imparten las sesiones de 'fitness' más de 130.000 monitores. En las pantallas, desde este año, todos verán a un torreño como embajador e instructor, Alejandro Sánchez.

Uno de los vídeos grabados por Alejandro Sánchez