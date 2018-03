La Subdelegación requiere al Ayuntamiento a que anule el acuerdo sobre las ayudas al IBI

La Subdelegación del Gobierno ha remitido al Ayuntamiento un requerimiento solicitando la anulación del acuerdo de pleno por el que se aprueba la ordenanza de ayudas para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), por no ajustarse a la normativa vigente. El Ayuntamiento destina 4,3 millones de euros del presupuesto municipal a paliar la subida de los recibos del IBI. En 2016 concedió más de 24.000 ayudas, y en 2017 unas 26.200. La Subdelegación da un plazo de 30 días al Consistorio para que proceda a anular el acuerdo del 23 de febrero pasado aprobando la ordenanza de ayudas al IBI.

Desde el Ayuntamiento, el concejal de Hacienda, Juan Carlos Márquez, avanzó que es intención del gobierno cuatripartito (PSOE, PA, GIPMTM y el edil no adscrito expulsado de Ciudadanos) seguir adelante con las ayudas por considerar que no se trata de una subvención directa y que la misma se lleva aplicando desde hace 10 años. «No entendemos cómo con las misma leyes vigentes antes no se ha requerido al Ayuntamiento para anular la ordenanza y ahora sí», dijo.