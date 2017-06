El Seprona rescata a un centenar de perros en mal estado en una parcela en Rincón Imagen de uno de los animales rescatados ayer por el Seprona. / E. C Agentes del Instituto Armado y de la Policía Local retiraron los canes a su dueña, que está acusada de un presunto delito de maltrato animal EUGENIO CABEZAS Sábado, 17 junio 2017, 00:38

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) y la Policía Local de Rincón de la Victoria llevaron ayer a cabo una operación, por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 13 de Málaga, en la que rescataron a más de un centenar de perros que se encontraban hacinados en una parcela de apenas 100 metros cuadrados, situada en la zona del arroyo de Granadillas. Los agentes encontraron a la práctica totalidad de los animales en muy mal estado, con síntomas de sarna, leishmaniasis, pulgas y otros parásitos.

Según ha podido saber SUR de fuentes cercanas a la investigación, la operación se inició a raíz de una denuncia vecinal, lo que hizo que interviniera el Ayuntamiento. El Consistorio elaboró un informe en el que acreditaba que la finca no reunía las condiciones higiénico-sanitarias mínimas, por lo que el juez ordenó ayer que los canes fueran intervenidos y depositados en las instalaciones del parque zoosanitario que gestiona la empresa Don Animal, situadas también en la misma zona de este arroyo rinconero.

La parcela donde se llevó a cabo la intervención está situada en la zona alta del arroyo de Granadillas. / E. C.

En total, fueron rescatados 105 perros, de distintos tamaños y edades, desde cachorros a mayores. La práctica totalidad presentaba síntomas de padecer enfermedades, aunque no estaban desnutridos. En un principio, la propietaria de los animales, Esmeralda Moreno, ha sido acusada de un presunto delito de maltrato animal. Esta mujer manifestó ayer a este periódico que la operación «es una barbaridad», «porque tengo todos los papeles en regla». «Somos una protectora de animales, lo tenemos todo legalizado, aunque aquí parece que hay muchos intereses en juego y quieren que no sigamos rescatando perros que son maltratados y abandonados», consideró esta mujer, que vive en una caravana ubicada en la parcela junto a sus tres hijos.

«Desde octubre tenemos todos los papeles en regla con la Junta de Andalucía, y hemos pedido ayuda al Ayuntamiento en multitud de ocasiones, pero no nos han hecho caso», se quejó Moreno, quien negó que maltratase a los perros, «porque son mi vida, como mis hijos», apostilló. «Necesito ayuda, que me permitan volver a cuidarlos, porque si no los van a sacrificar», añadió.

Por su parte, el responsable de Don Animal, José Antonio Villodres, comentó que se harán cargo de los perros rescatados, «cuidándolos, dándoles de comer y medicando a los que les haga falta». «Estamos a la espera de lo que decida el juez», comentó este empresario, quien criticó que este tipo de operaciones se lleven a cabo sin que luego las autoridades asuman los costes de mantener a los animales en buenas condiciones hasta que la autoridad judicial determine qué se hace con ellos.