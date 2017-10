Rosa María Arrabal: «Lo que más nos preocupa es que la obra de la depuradora de Nerja esté parada»

Rosa Arrabal debutó como concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Nerja en 2011, en la última de las cinco legislaturas en las que estuvo al frente del Consistorio el popular José Alberto Armijo. Hace 28 meses se convirtió en la primera mujer alcaldesa de la localidad más oriental de la provincia gracias a un pacto de investidura con IU, Ciudadanos y EVA-Podemos. La formación naranja no asumió delegaciones. Cuando apenas habían transcurrido cien días de la legislatura ya surgieron los primeros encontronazos con el tripartito.

–¿Qué balance hace de estos 28 meses de legislatura?

–Es positivo, pero partimos de la base de la pésima gestión que hubo en los 20 años anteriores. Ya en la oposición detectaba que había cosas que no se hacían con el procedimiento adecuado, que faltaba documentación, sobre todo en asuntos de urbanismo. Pero lo que no me esperaba es que todo estuviese bajo un gran felpudo. Cada vez que intentas hacer algún proyecto beneficioso te encuentras problemas. Hay vicios ocultos que van saliendo, proyectos que se han quedado en el olvido, a pesar de que tenemos financiación y son viables.

–¿Qué fue lo que más le sorprendió de cómo encontraron el Consistorio cuando llegaron en 2015?

–La falta de personal, no se habían sacado ofertas de empleo en muchísimo años. Eso ha mermado la estructura y organización municipal. El PP nunca tuvo en cuenta las alegaciones a los Presupuestos de la Junta de Personal, que alertaban de este problema. Sin embargo, nunca llegaron al pleno, la oposición lo desconocíamos. Las incluimos por primera vez en el Presupuesto de 2015. Y sobre todo la falta de transparencia en las contrataciones. En Junta de Gobierno aprobaban asuntos que tenían que ir al pleno, sin informes, con barbaridades. Nada más llegar tuvimos que hacer frente a pagos por sentencias firmes por importe de más de dos millones. Cada día salen nuevas sorpresas de la nefasta gestión del PP.

–¿Qué tal van las relaciones con C’s, que fue quien le aupó a la Alcaldía?

–Nuestra postura es la misma con los dos partidos de la oposición, estamos abiertos al diálogo. Pero sabemos que con el PP es imposible hablar, lo han dicho repetidamente. Además, desde que en enero pasado me negué a sentarme con ellos a negociar un pacto de gobierno para compartir la Alcaldía, el bloqueo se ha incrementado. Les da igual perjudicar al pueblo. Si no pagamos a proveedores, si no se ejecutan obras... Además, el PP ha gobernado y Ciudadanos no. Por eso me gustaría volver a sentarme, seguimos con la mano tendida, sabemos que C’s quiere hacer cosas buenas para el pueblo. Confío en poder alcanzar acuerdos con Mari Carmen López.

–Ciudadanos ha vinculado la posible moción de censura a que el PP aparte a su líder en Mijas...

–La actitud de Ángel Nozal es un claro ejemplo de la forma de hacer política que tiene el PP, que también la vivimos en Nerja a diario desde la oposición y durante los 20 años de gobiernos con José Alberto Armijo. Son autoritarios y no dialogantes, pienso que no hay motivos para la moción de censura. Aún apartando a Armijo, apoyar una moción de censura con el PP y Gema García de alcaldesa o con cualquier otro candidato, es devolver al Ayuntamiento la nefasta gestión que se ha hecho durante dos décadas. Al único que le interesa que Ciudadanos no exista en Nerja es al PP. La estrategia de oposición tan dura que hacen es del PP, pero puede que les pase factura en las elecciones de 2019.

–¿Qué logros destacaría de su gestión en lo que va de mandato?

–El Ayuntamiento se ha abierto, ha aumentado la participación en los plenos, hemos promovido presupuestos participativos. Hemos creado por primera vez bolsas de empleo transparentes y públicas, con principios de igualdad, mérito y capacidad. Y hemos reestructurado la Policía Local, suprimiendo los horarios del PP, algo en lo que nos ha dado la razón recientemente el TSJA.

Sus retos hasta final de legislatura Aprobar un Presupuesto para 2018 Tras el rechazo de PP y C’s a las cuentas de este año el pasado julio, el tripartito trabaja en un documento para 2018, por lo que ha pedido la colaboración de ambos partidos Impulsar los fondoseuropeos EDUSI. El Ayuntamiento consiguió hace un año cinco millones de euros de fondos europeos, que se destinarán a varios proyectos de mejora urbana, tanto medioambientales como sociales Reactivar las obras de la primera depuradora Los trabajos están al 76% de ejecución, aunque llevan parados seis meses por la quiebra de la empresa adjudicataria. Las obras, valoradas en 23,4 millones, las financia el Ministerio de Medio Ambiente

–¿Qué prioridades se marcan para lo que queda de legislatura?

–Lo primero es subsanar todos los procedimientos que el PP hacía mal. Faltaban ordenanzas de casi todo: playas, residuos de construcción... Luego queremos aprobar unos nuevos presupuestos, hemos pedido a la oposición que participe. Las modificaciones de crédito que nos han rechazado no son políticas, sino técnicas.

–¿Qué van a hacer con la plusvalía?

–Llevamos a un pleno una moción para paralizar el cobro en los casos en los que hay transmisiones a pérdidas, pero la rechazaron PP y C’s. Lo curioso es que unos meses antes ellos trajeron una similar pero sin informes. Estamos a la espera de la reforma que tiene que aprobar el Gobierno.

–¿Qué pasa con proyectos que dependen de otras administraciones como el nuevo centro de salud o el puerto deportivo?

–El centro de salud se ha cambiado de sitio porque el último que propuso el PP es suelo inundable y estamos a la espera de que la Junta consigne dinero en el Presupuesto de 2018. El puerto deportivo, lo último que se sabe es que iría en Torrox, y que lo haría un inversor privado, pero aquí no ha venido nadie a interesarse. Nos parece un proyecto bueno para Nerja.

–¿Qué va a ocurrir con las iniciativas urbanísticas de campos de golf en La Coladilla o en Maro?

–En el primer caso los dueños han renunciado al campo de golf y nos han presentado un proyecto de urbanización tipo ‘pueblo mediterráneo’. Estamos negociando, igual que con Larios. El PP dejó un convenio que no nos parecía bueno para el pueblo y estamos negociando cambios. Igual pasa con los Huertos de Carabeo, donde se hace la feria, que tenemos que pagar más de 40.000 euros cada año. El promotor se siente engañado por el PP y quiere replantear la urbanización.

–Está entre los investigados por el vertedero ilegal del río de la Miel...

–Fue uno más de los muchos vicios ocultos que nos encontramos, quizá el peor. El PP siempre dijo que estaba todo legal, autorizado por la Junta, pero nos dimos cuenta de que no cuando llegó el Seprona al Ayuntamiento a ordenar que se cerrara en septiembre de 2016. Estoy tranquila porque hemos atendido eso, no como el PP, que recurrió todos los expedientes y órdenes de la Junta.

–¿Qué pasa con las obras de la primera estación depuradora?

–Estamos muy preocupados, porque están paradas por la quiebra de la empresa. Hemos pedido cita para ir al Ministerio de Medio Ambiente en Madrid pero no nos la dan. Desde que llegamos al gobierno nos dimos cuenta de que el proyecto era un desastre.