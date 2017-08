Rincón de la Victoria quiere recuperar el proyecto del parque Tolkien con fondos europeos Recreación virtual del parque periurbano inspirado en Tolkien presentado en la feria Fitur de 2015. : / Sur PP y PA ultiman el plan estratégico para solicitar las ayudas EDUSI, con las que pretenden reactivar la iniciativa prevista en Torre de Benagalbón EUGENIO CABEZAS Domingo, 13 agosto 2017, 00:33

El parque periurbano de Torre de Benagalbón fue proyectado por el PP en los últimos meses de la anterior legislatura municipal. Estaba inspirado en el universo de ‘El Señor de los Anillos’, la famosa obra de J. J. R. Tolkien. Sin embargo, después de su presentación oficial en Fitur en enero de 2015 y tras conseguir una subvención de 500.000 euros de la Diputación, el equipo de gobierno cuatripartito (PSOE, Ahora Rincón-Podemos, IU y EVA), que se hizo con el poder tras los comicios de mayo de ese año, decidió aparcarlo, debido a la falta de fondos municipales para su financiación y a la polémica generada por la amenaza de la productora de demandar al Consistorio de Rincón de la Victoria por no haber pedido permiso para usar los diseños.

Ahora, el nuevo gobierno bipartito (PP y PA), con el apoyo de Ciudadanos, se ha propuesto retomarlo, incluyéndolo dentro de los proyectos que pretenden financiar con cargo a los fondos europeos EDUSI a los que quieren optar en la tercera convocatoria que abrirá el Gobierno central, antes de finales de año. Según informó a SUR el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado (PP), el objetivo es tener toda la documentación lista antes del próximo mes de septiembre, y poder incluir ahí la ejecución del parque periurbano de Torre de Benagalbón. «Si podemos se mantendrá tal y como lo diseñamos, pero si hay que modificar algo por cuestión presupuestaria se hará», dijo.

Así, apuntó que en caso de conseguir los fondos, la partida será de cinco millones de euros, a repartir en varios capítulos, como ha conseguido el Ayuntamiento de Nerja. «Tendríamos que aportar el 20% de los fondos de los proyectos. Si no podemos financiar todo el parque, que rondaba los 1,7 millones, haríamos al menos unas primeras fases», argumentó Salado, quien reconoció que en los presupuestos aprobados hace unos días no se han incluido partidas para este proyecto. «Nos hemos centrado en terminar las obras de la piscina cubierta», consideró el alcalde, quien explicó que debido a que el anterior gobierno no continuó con los trámites, el Ayuntamiento tendrá que devolver ahora, con 50.000 euros de intereses, los 500.000 euros otorgados por la Diputación como subvención.

Respecto a las cuentas del año próximo, apuntó que en principio tampoco se contemplarán partidas para el parque periurbano, a pesar de que el PP condicionó su apoyo al presupuesto del anterior gobierno, cuando se quedó en minoría tras la salida del PA, a la inclusión de este proyecto. El parque Tolkien llegó a salir a concurso en abril de 2015, recibiendo 25 ofertas para su ejecución, presupuestada en 1.744.746,24 euros.

El parque periurbano se iba a construir en la zona de Torre de Benagalbón, al norte del colegio La Marina, en una parcela municipal de 80.000 metros cuadrados de superficie. Se diseñó con hadas, elfos, ninfas, orcos, templetes, lagos y pasadizos para recrear un ambiente mitológico.

El recinto estaba diferenciado en varias áreas. En su entrada el visitante encontraría una zona de bienvenida, desde donde arrancaría el resto del parque. El itinerario comenzaba en el Parque Urbano, un área de fácil acceso, anexa a la zona de aparcamientos, que eraconcebida para aquellas personas que quieran disfrutar del recinto sin recorrer grandes distancias. Iba a dotarse de suelos agradables para el paseo y la vegetación tomaba gran importancia para crear un entorno acogedor, lleno de fantasía y recordando cuentos de Tolkien.

Diseño y contenidos

Una de las partes más significativas áreas era la Zona de Aventura, donde se instalarían elementos y atracciones tematizados e inspirados en las historias de elfos y hadas. Habría dos figuras temáticas como zonas de juegos que tendrían una altura de seis metros. Integradas en ellas irían rocódromos, columpios, toboganes, y distintos elementos de juego y aventura. También habría una recreación de casitas tipo ‘hobbit’ en alusión al universo temático de Tolkien, al igual que el resto del parque.

El agua iba a ser un elemento esencial en el Parque La Comarca. En el centro del recinto estaría un lago de dimensión media, cuyos bordes irían impregnados de vegetación variada y colorida con rocallas que pudieran dar refugio a las especies animales que albergue. Este lago se alimentaría de dos riachuelos y tendría una pequeña poza intermedia con una cascada formada por rocallas.

Además, habría un pozo de los deseos en una zona anexa cuyo entorno sería caracterizado y ambientado de forma peculiar para recrear la idea de magia y encanto del resto del parque. En las inmediaciones del lago se plantarían ejemplares vegetales adaptados al entorno para crear un espacio totalmente diferente al resto del recinto, diversificando de esta forma el paisaje.