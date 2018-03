Rincón de la Victoria clausura los túneles de El Cantal por desprendimientos Imagen de archivo de los túneles de la Cala del Moral a Rincón de la Victoria. / SUR El cierre de los dos túneles se mantendrá hasta que finalice el temporal como medida preventiva AGUSTÍN PELÁEZ Jueves, 1 marzo 2018, 14:15

La Policía Local de Rincón de la Victoria ha decidido cerrar los túneles de El Cantal por desprendimientos producidos a causa de la lluvia registrada durante la mañana en la zona. Según el alcalde, Francisco Salado, aunque no ha habido que lamentar daños de ningún tipo, la clausura de los dos túneles se mantendrá hasta que finalice el temporal como medida preventiva, y por recomendación tanto del Consorcio Provincial de Bomberos como de Protección Civil. Salado ha manifestado que sólo se han producido desprendimientos de piedras en el primer túnel entre Rincón de la Victoria y El Cantal, pero se ha optado por cerrar los dos hasta tanto no se inspeccionan y se comprueba que no existe riegos de nuevos desprendimientos. “Si hay riego, habrá que acometer primero las actuaciones necesarias para garantizar la seguridad de los peatones que utilizan este sendero”, ha manifestado el alcalde.