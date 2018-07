Registran el Ayuntamiento de Vélez-Málaga en una operación contra el amaño de adjudicaciones Fachada del Ayuntamiento de Vélez, ayer durante el registro. / EFE Investigan al jefe de la Policía Local, que fue trasladado a la Comisaría veleña, aunque nose le tomó declaraciónal estar el asunto bajo secreto de sumario AGUSTÍN PELÁEZ y JUAN CANO Málaga Miércoles, 4 julio 2018, 00:26

Mañana movida ayer en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga y en las oficinas de la Policía Local. A las 07.40 horas agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional se personaban en el Consistorio y en la Jefatura municipal para practicar sendos registros dentro de una macrooperación contra el amaño de adjudicaciones fraudulentas de sistemas de gestión y ordenación del tráfico a una empresa tecnológica radicada en Cataluña, Aplicaciones Gespol SL, una firma del grupo Sacyr.

La operación se llevaba a cabo de manera conjunta en una veintena de municipios de toda la geografía española, entre ellos el de la capital de la Axarquía -el único de la provincia-, a instancia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, y el Juzgado de Instrucción nº 2 de Badalona, que investiga al Jefe de la Policía veleña.

La presencia de los agentes de la UDEF en el Consistorio veleño cogía por sorpresa a los funcionarios y al propio alcalde, el socialista Antonio Moreno Ferrer, que en esos momentos se encontraba ya en la Casa Consistorial, a cuyo despacho se dirigía el equipo de la UDEF para comunicarle el registro.

Paralelamente, otro equipo hacía lo mismo en la Jefatura de la Policía Local, mientras un vehículo camuflado de la Policía Nacional acudía al domicilio del jefe policial para llevarlo a Jefatura y proceder al correspondiente registro.

También se personaba en las dependencias policiales la letrada del funcionario, Susana Sánchez, tras conocer que figura en la causa como investigado. El jefe de la policía se incorporó a su puesto en el Ayuntamiento hace algo más de un año, aunque entre los años 1997 y 2015 ya fue intendente jefe del Cuerpo en este municipio, tras lo que desarrolló su labor como responsable de la Policía Local en Marbella hasta octubre de 2016.

La noticia de que un furgón policial con seis agentes de uniforme y otros tantos de paisanos registraban el Ayuntamiento corrió como la pólvora por todo el municipio, atrayendo hasta la céntrica plaza de las Carmelitas, donde está la Casa Consistorial, a numerosos curiosos y medios de comunicación.

Los agentes de la UDEF permanecían en la Jefatura de la Policía hasta la 11.00 horas, momento en el que abandonaban las instalaciones con una copia del disco duro. Asimismo, el jefe de la Policía era trasladado hasta la Comisaría de Vélez. Según su letrada, al estar el asunto bajo secreto de sumario los agentes intervinientes no le realizaron ninguna pregunta. Tan sólo le dieron la posibilidad de expresar lo que quisiera. «Dado que no conoce lo que se investiga ni tampoco sabe por qué se le investiga no ha dicho nada. Tan sólo ha expresado su intención de colaborar en todo, aunque ha insistido en que no conoce nada de la empresa ni de la causa», explicó Sánchez, que dijo que el agente se encuentra desde ayer mismo en su domicilio y que no hay nada documentado contra su cliente. Asimismo indicó que se quejó al considerar desproporcionado el despliegue policial realizado y que podía dañar su imagen pública.

Sorprendido

«No se trata de un investigado principal. No hay nada documentado contra él. Lo investigan por alguna referencia. Mi cliente está muy sorprendido, puesto que no tiene ni idea de lo que se está investigando», insistió la letrada.

El registro del Ayuntamiento culminaba por su parte poco antes de las 12.30 horas. Los agentes de la UDEF abandonaban el Consistorio con una copia del disco duro del área de Contratación. Según el alcalde, sólo estaban interesados en contratos con la empresa Aplicaciones Gespol SL, del grupo Sacyr.

Moreno compareció ante los medios de comunicación para asegurar que «el Ayuntamiento de Vélez-Málaga no ha tenido ninguna relación comercial con el grupo de empresas que investiga la UDEF ni ningún político del municipio está investigado», según las comprobaciones oportunas realizadas por las áreas de Intervención y Tesorería municipales.

Ninguna relación

Según el alcalde, quieren saber si el Ayuntamiento ha mantenido o mantiene algún tipo de relación con dicha empresa a partir de 2010. «Las áreas de Intervención y Tesorería han podido comprobar que no se ha mantenido ninguna relación comercial o de trabajo con tales empresas, ya no sólo desde 2010, sino desde 2003», dijo el regidor.

El PP de Vélez, como principal grupo en la oposición municipal, instó ayer al alcalde, Antonio Moreno, a suspender «inmediatamente» en sus funciones al jefe de la Policía Local, investigado en el marco de esta macrooperación policial.

Sin embargo, antes de conocer esta petición el mandatario municipal aseguró que apoyará y defenderá la presunción de inocencia del jefe de la Policía Municipal. «Sólo en el caso que se demuestre lo contrario, determinaremos las medidas a adoptar según marca la ley y nuestro reglamento municipal», señaló el alcalde veleño.