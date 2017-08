El PP redobla su presión a Ciudadanos para interponer una moción de censura en Nerja El presidente andaluz de los populares asegura que hay «malestar» en el municipio, por lo que van a intentar un acuerdo «para volver a la normalidad institucional» EUGENIO CABEZAS Viernes, 18 agosto 2017, 02:51

Continúan sonando con fuerza los tambores de moción de censura en Nerja. Tras la decisión de la hasta ahora portavoz de Ciudadanos y candidata en las elecciones de mayo de 2015, la directora del colegio de Maro, María Dolores Sánchez, de pasarse al grupo de no adscritos, a comienzos de este mes de agosto, por no compartir la decisión de su partido de tumbar los presupuestos del tripartito (PSOE, IU y EVA-Podemos), y por no aceptar su relevo como portavoz, los populares siguen haciendo llamamientos públicos a la formación naranja para cambiar el gobierno municipal.

El último en pronunciarse fue ayer el presidente de los populares andaluces, Juanma Moreno. En una entrevista concedida a Canal Sur Radio en la Feria de Málaga, el líder regional de los populares dijo que van a intentar llegar a un acuerdo con el resto de formaciones en el Ayuntamiento, «especialmente con Ciudadanos», para sacar adelante una moción de censura que arrebataría la Alcaldía a la socialista Rosa Arrabal.

Moreno Bonilla recordó que el PP ganó «ampliamente» las elecciones municipales en Nerja, con el actual diputado provincial de Empleo, Recursos Europeos y Nuevas Tecnologías, José Alberto Armijo, como candidato, después de cinco legislaturas como alcalde, quedándose a un sólo concejal de revalidar la que hubiera sido su quinta mayoría absoluta consecutiva, pero que el resto de fuerzas «se unieron para desalojar al partido favorito de la ciudadanía», matizó Moreno Bonilla.

Armijo asegura que «la pelota está en el tejado de los naranjas», aunque no aclara su futuro político

El líder de los populares andaluces afirmó que existe «malestar» en este municipio y que así se lo han trasladado al PP «numerosos colectivos con los que se ha reunido». «Vamos a intentar llegar a un acuerdo con el resto de formaciones, especialmente con C's, para volver a la normalidad institucional», expresó Moreno Bonilla. Tras apuntar que las mociones de censura forman parte del «juego democrático», el líder de los populares andaluces aseguró que la única condición que pide a su partido es «poner el interés general de los ciudadanos por encima del particular». Por su parte, el vicepresidente del PP malagueño y alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, aseguró a SUR, en una entrevista concedida la semana pasada, que seguían «a la espera de Ciudadanos, son ellos los que tienen que mover ficha para sacar del bloqueo y de la parálisis a Nerja».

«Armijo es un caballero»

Francisco Salado reiteró a este periódico que la propuesta del PP provincial es que la portavoz municipal, Gema García, sea la nueva alcaldesa, tras «la decisión generosa» del que fuera alcalde durante 20 años, José Alberto Armijo, «de dar un paso a un lado». «Nuestra oferta sigue siendo esa, Armijo es un hombre de palabra y un caballero y ha decidido echarse a un lado para facilitar el acuerdo», manifestó Salado, quien aseguró que no tiene «constancia» de que el que fuera alcalde durante 20 años haya cambiado de opinión y sea ahora reacio a ceder su puesto en favor de Gema García.

Por su parte, José Alberto Armijo, en una entrevista concedida a la emisora 24 FM Axarquía, el pasado martes en Cómpeta, reiteró que «la pelota está en el tejado de Ciudadanos», aunque preguntado sobre si él tendría «una salida digna» respondió que «eso dependerá de Ciudadanos».